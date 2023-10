Unfallflucht auf der Autobahn bei Manching: 2500 Euro Schaden

In Manching kam ein Auto von der Fahrbahn ab und führ über Umwege zurück auf die Autobahn, dabei entstand ein Schaden von 2500 Euro.

Ein Autobesitzer hat einen Schaden in Höhe von 2500 verursacht und der Polizei nur das Auto zurückgelassen: Am Donnerstag, 19. Oktober, gegen 19.20 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Volkswagen die Autobahn A9 in Richtung München und wollte an der Anschlussstelle Manching abfahren. Laut Angaben der Polizei kam der Wagen im Kurvenbereich durch eigenes Verschulden von der Fahrbahn ab und fuhr über den Grünstreifen und anschließend den Beschleunigungsstreifen zurück auf die Autobahn.

Autofahrer kommt auf A9 bei Manching von der Fahrbahn ab

Dieser Ablauf konnte aufgrund der hinterlassenen Spuren vor Ort nachvollzogen werden. Diverse Fahrzeugteile wurden an der Unfallstelle aufgefunden und sichergestellt. Die Autobahnmeisterei Ingolstadt sicherte die Unfallstelle ab. Dort entstand ein Schaden in Höhe von 2500 Euro. Im Verlauf der Fahndung konnte der flüchtige Wagen am Parkplatz Baarer-Weiher ohne Fahrer aufgefunden werden. Das Fahrzeug wurde zur Spurensicherung sichergestellt und abgeschleppt. Die weiteren Ermittlungen werden von der örtlichen Dienststelle geführt. (AZ)