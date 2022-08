Unter Radlader begraben: Landwirt verunglückt tödlich

Ein Landwirt aus Manching wird nach einem Unfall unter einem Radlader begraben. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät.

Am Samstagabend ist ein 56-Jähriger auf seinem landwirtschaftlichen Betrieb in Manching tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, kam bei Arbeiten mit einem Radlader das Fahrzeug nach den bisherigen Ermittlungen ins Rutschen, kippte um und begrub den Landwirt unter sich. Hierbei zog sich der Mann so schwere Verletzungen zu, dass für ihn jede Hilfe zu spät kam.

Tödlicher Unfall in Manching: Landwirt wird unter Radlader begraben

Die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt hat die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls übernommen. Fremdverschulden kann zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen werden. (AZ)