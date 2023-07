Vier Verletzte bei Auffahrunfall auf der A9

Ein 42-Jähriger übersah auf der A9 bei Manching das Stauende. Er versuchte noch auszuweichen, konnte aber ein Auffahren auf ein anderes Auto nicht verhindern.

Ein 42-jähriger Münchner fuhr am Dienstag gegen 13.45 Uhr mit seinem Audi die A9 in Richtung München. Aufgrund hohem Verkehrsaufkommen staute sich der Verkehr kurz nach der Anschlussstelle Manching. Am Stauende befanden sich ein 24-jähriger Neustädter mit seinem VW und eine 73-jährige Denkendorferin mit ihrem Seat. Der Audi fuhr auf dem linken Fahrstreifen und übersah das Stauende. Der Fahrer des Audi versuchte noch im letzten Moment nach links in die Mittelleitplanke auszuweichen, konnte aber ein Auffahren auf den stehenden VW nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls wurden der Audi und der VW nach rechts gegen den Seat und anschließend in die Leitplanke geschleudert. Durch diesen Zusammenstoß wurden alle vier Insassen der verunfallten Fahrzeuge mittelschwer verletzt und mit den Rettungsdiensten in verschiedenen Krankenhäuser gebracht. Ein Gesamtschaden von rund 23.000 Euro ist entstanden und alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die FFW Manching war zur Unterstützung an der Unfallstelle. Der rechte Fahrstreifen war für circa eine Stunde gesperrt, berichtet die Polizei. Dies hatte einen Rückstau teilweise bis Ingolstadt Nord zur Folge. (AZ)