Zu viel getrunken: Karlskroner Radfahrer baut Unfall

Ein 27-Jähriger aus Karlskron ist am Sonntag in einen Unfall verwickelt worden. Dabei stellte sich heraus: Der Mann hatte wohl zu viel getrunken.

Am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr war ein 27-jähriger Karlskroner mit seinem Fahrrad auf dem Radweg von Ingolstadt in Richtung Reichertshofen unterwegs. Zeitgleich wollte ein 59-jähriger Ingolstädter mit seinem Auto von der B13 auf die B16 in Richtung Regensburg einbiegen.

Der Radfahrer fuhr laut Polizei trotz eines „Vorfahrt achten“-Schilds über die Straße und stieß mit dem Auto zusammen. Bei dem Unfall stürzte der Radler auf die Windschutzscheibe und verletzte sich leicht. Der Sachschaden am Auto und am Fahrrad beläuft sich laut Polizei auf rund 2200 Euro.

Bei dem Radfahrer aus Karlskron wurde Alkoholgeruch festgestellt

Bei der Unfallaufnahme wurde beim Radfahrer Alkoholgeruch festgestellt und ein freiwillig durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Deshalb wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (AZ)