Zwei Personen werden bei Unfall auf der B16 leicht verletzt

Vier Fahrzeuge waren bei einem Unfall auf der B16 bei Manching beteiligt. Ein 20-Jähriger hatte beim Abbiegen ein entgegenkommendes Auto übersehen.

Am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr hat sich auf der B16 bei Manching ein Unfall ereignet, an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 20-Jähriger aus dem Kreis Pfaffenhofen mit seinem Auto nach links in die Staatsstraße 2335 abbiegen. Dabei übersah er jedoch das entgegenkommende Auto eines 38-Jährigen aus Neustadt. Beide Fahrzeuge stießen zusammen und wurden über die Straße geschleudert.

Ein Auto kollidierte mit dem Kleintransporter eines Mannes aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen

Dabei kollidierten sie mit dem Lastwagen eines 37-Jährigen aus Eichstätt und dem Kleintransporter eines 45-Jährigen aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen. Die beiden Autofahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt, alle anderen Beteiligten blieben unverletzt. An allen vier beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 25.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Auffahrt zur B16 sowie der Fahrstreifen in Fahrtrichtung Ingolstadt für rund eine Stunde gesperrt. (AZ)