60 Jahre Liebe: Manfred und Irmgard Veit feiern Diamantene Hochzeit

Seit 60 Jahren sind Manfred und Irmgard Veit aus Neuburg verheiratet. Wann es bei dem Jubelpaar gefunkt hat, welche Rolle Kaffee spielte und was ihr Rezept für eine glückliche Ehe ist.
Von Andrea Hammerl
    Vor 60 Jahren gaben sich Manfred und Irmgard Veit das Ja-Wort in der Heilig-Geist-Kirche in Neuburg.
    Vor 60 Jahren gaben sich Manfred und Irmgard Veit das Ja-Wort in der Heilig-Geist-Kirche in Neuburg. Foto: Andrea Hammerl

    Sie kennen sich seit der Schulzeit - nun feiern Irmgard (82) und Manfred Veit (83) ihre Diamantene Hochzeit. Die Familienfeier fand bereits am Sonntag, am Jahrestag der standesamtlichen Hochzeit, statt. Wichtiger aber ist dem Jubelpaar das Datum der kirchlichen Trauung. Das Paar kennt sich seit der gemeinsamen Gymnasialzeit in Neuburg. Veit kam ins Studienseminar nach Neuburg - und warf gleich einen Blick auf die Mitschülerin? „Das weiß ich nicht mehr,“ wehrt er lachend ab. „Da mache ich eine kleine Demenz geltend“. Jedenfalls hat sie ihm damals gelegentlich ihr Fahrrad ausgeliehen.

