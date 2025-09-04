60 Jahre Liebe: Manfred und Irmgard Veit feiern Diamantene Hochzeit

Sie kennen sich seit der Schulzeit - nun feiern Irmgard (82) und Manfred Veit (83) ihre Diamantene Hochzeit. Die Familienfeier fand bereits am Sonntag, am Jahrestag der standesamtlichen Hochzeit, statt. Wichtiger aber ist dem Jubelpaar das Datum der kirchlichen Trauung. Das Paar kennt sich seit der gemeinsamen Gymnasialzeit in Neuburg. Veit kam ins Studienseminar nach Neuburg - und warf gleich einen Blick auf die Mitschülerin? „Das weiß ich nicht mehr,“ wehrt er lachend ab. „Da mache ich eine kleine Demenz geltend“. Jedenfalls hat sie ihm damals gelegentlich ihr Fahrrad ausgeliehen.

