Nach Drogengeschäft: Mann versucht vor der Polizei zu flüchten

Am Freitagabend haben Polizisten in der Gaimersheimer Straße in Ingolstadt ein Drogengeschäft beobachtet.

Die Polizei in Ingolstadt hat einen Beteiligten bei einem Drogendeal kontrolliert

Als die Beamten einen der Beteiligten kontrollieren wollten, versuchte der Mann, auf einem E-Bike zu fliehen, allerdings erfolglos. Die Polizisten fanden bei dem Mann allerdings nicht nur Drogen, sie bemerkten auch, dass das E-Bike des Mannes getunt und bis zu 45 km/h schnell war. Zudem verlief ein Drogentest positiv.

Den Mann erwarten nun diverse Anzeigen wegen Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz, Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz. (AZ)