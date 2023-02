Mann hält sich im Jobcenter ein Messer an den Hals

Ein 53-Jähriger hat sich im Jobcenter in Eichstätt ein Messer an den Hals gehalten. Andere Personen hat er laut Polizei aber nicht bedroht.

Ein 53-jähriger Mann aus dem Kreis Eichstätt hat am Mittwochvormittag am Jobcenter in Eichstätt geklingelt. Als ihm eine 35-jährige Angestellte die Tür geöffnet hat, hielt sich der Mann ein Küchenmesser mit einer Länge von rund 15 Zentimeter an seine Kehle. Das berichtet die Polizei.

Der Mann hat das Jobcenter in Eichstätt für seine Situation verantwortlich gemacht

Dabei soll er sich über die Kürzung seiner Sozialleistungen beschwert und das Jobcenter für seine persönliche Situation verantwortlich gemacht haben. Anschließend stieg er in den Aufzug und verließ das Gebäude. Die Polizei betont, dass weder die Angestellte des Jobcenters noch weitere Personen durch den Mann bedroht worden seien. Zunächst verlief eine Fahndung nach dem Mann erfolglos, am frühen Abend wurde er dann aber zu Hause angetroffen. Er kam zur Behandlung ins Klinikum. (AZ)