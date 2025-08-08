Icon Menü
Mann mit Küchenmesser bedroht Passanten in Schrobenhausen – Polizei ermittelt

Schrobenhausen

35-Jähriger mit Messer in Schrobenhausen unterwegs

In Schrobenhausen haben Passanten einen Mann gesehen, der mit einem Küchenmesser willkürlich Menschen bedroht haben soll. Die Polizei ermittelt.
    In Schrobenhausen wurde ein Mann mit einem Messer festgenommen.
    In Schrobenhausen wurde ein Mann mit einem Messer festgenommen. Foto: Soeren Stache/dpa (Symbolbild)

    Um 13.50 Uhr wurde die Polizei von Passanten davon verständigt, dass in den Schrobenhausener Innenstadt eine Person mit einem Messer unterwegs sei und damit drohe, willkürlich auf Personen einzustechen. Den Streifen der Polizeiinspektion Schrobenhausen gelang es kurze Zeit später, in der Lenbachstraße einen 35-jährigen Mann aus Schrobenhausen festzunehmen. Bei diesem wurde tatsächlich ein großes Küchenmesser sichergestellt, das er zugriffsbereit in seinem Hemd mitgeführt hatte, berichtet die Polizei. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen derzeit, die Entscheidung über die Haftfrage trifft die Staatsanwaltschaft. Nach derzeitiger Einschätzung bestand für unbeteiligte Personen zu keinem Zeitpunkt eine konkrete Gefahr. (AZ)

