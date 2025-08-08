35-Jähriger mit Messer in Schrobenhausen unterwegs

Um 13.50 Uhr wurde die Polizei von Passanten davon verständigt, dass in den Schrobenhausener Innenstadt eine Person mit einem Messer unterwegs sei und damit drohe, willkürlich auf Personen einzustechen. Den Streifen der Polizeiinspektion Schrobenhausen gelang es kurze Zeit später, in der Lenbachstraße einen 35-jährigen Mann aus Schrobenhausen festzunehmen. Bei diesem wurde tatsächlich ein großes Küchenmesser sichergestellt, das er zugriffsbereit in seinem Hemd mitgeführt hatte, berichtet die Polizei. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen derzeit, die Entscheidung über die Haftfrage trifft die Staatsanwaltschaft. Nach derzeitiger Einschätzung bestand für unbeteiligte Personen zu keinem Zeitpunkt eine konkrete Gefahr. (AZ)
Schrobenhausen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden