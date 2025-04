Mann mit 1,24 Promille auf B16 unterwegs

Durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer wurde am Montag gegen 14.45 Uhr ein Pkw mitgeteilt, der in Schlangenlinien auf der B16 unterwegs war. Das Fahrzeug konnte laut Polizei durch eine Streifenbesatzung am Parkplatz Lichtenau bei Weichering festgestellt werden.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille bei dem Mann

Ein bei dem 54-jährigen Fahrer durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme angeordnet. Verkehrsteilnehmer wurden durch die Fahrweise des Mannes nicht gefährdet. (AZ)