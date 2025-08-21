Icon Menü
Mann stiehlt Adidas Sweater – Fahndung der Polizei bleibt erfolglos

Neuburg

Mann stiehlt Marken-Sweater – Polizei Neuburg fahndet erfolglos

    Ein unbekannter Mann hat am Mittwochnachmittag in einem Bekleidungsgeschäft in der Luitpoldstraße einen weißen Damen-Sweater einer bekannten deutschen Sportmarke im Wert von 53 Euro entwendet. Wie die Polizei berichtet, nahm der Unbekannte gegen 16.30 Uhr den Damen-Sweater mit großem goldenen Aufdruck vom Kleiderbügel und täuschte zunächst vor, das Kleidungsstück kaufen zu wollen. Kurz darauf verließ er samt Sweater das Geschäft, ohne zu bezahlen.

    Neuburg: Die Fahndung nach dem Mann und seiner Begleitung bleibt erfolglos

    Der Mann war in Begleitung einer jungen Frau. Zeugenangaben zufolge soll es sich um ukrainische Staatsangehörige handeln. Eine Fahndung nach den beiden Personen verlief erfolglos. Sie wurden wie folgt beschrieben: männlich, etwa 18 bis 20 Jahre, sehr schlank, hellbraune kurze Haare, blasse Haut. Seine Begleiterin war Mitte 20, 155 Zentimeter groß, untersetzte Figur, tiefschwarze lange Haare. Sachdienliche Hinweise zu den beiden Personen nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)

