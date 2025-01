Die neue Quartiersmanagerin öffnet ihre Tür

In der Marktgemeinde Burgheim gibt es seit diesem Jahr mit Margit Kugler eine offizielle Ansprechpartnerin für alle Fragen rund um Seniorenbelange. Zwar hat sich die 3. Bürgermeisterin schon seit 2020 in ihrer Funktion als Seniorenbeauftragte mit diesem Thema beschäftigt, doch seit dem 1. Januar trägt sie den Titel einer Quartiersmanagerin, die beim Aufbau von seniorengerechten Strukturen in der Gemeinde mitwirken und unterstützen soll. Diese Rolle ist bislang einzigartig im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen.

