Maria-Ward-Absolventinnen rollen zum Abschied den roten Teppich aus

Diese Feier zur Verabschiedung der 72 Absolventinnen an der Maria-Ward-Realschule war nicht kurz, aber sie war kurzweilig und bemerkenswert. Im Mittelpunkt standen die, um die es gehen sollte: Die jungen Frauen, die nach sechs Jahren an dieser Schule einen neuen Lebensabschnitt beginnen dürfen.

Nicht die Festredner und Ehrengäste, etwa der Landrat, der Bürgermeister und die Schulleiterin, spielten hier die erste Geige. Sie hielten kurze und knackige Ansprachen, aber sie dominierten diese Feier nicht – was bei Anlässen solcher Art schon einmal vorkommen kann. Die Absolventinnen nahmen nicht nur stolz ihre Zeugnisse entgegen, sie ließen sich einiges einfallen, um diesen zwei Stunden ein unverwechselbares Gesicht zu geben.

Mit Sketchen, mit lockeren, manchmal auch frechen Reimen auf diese Lehrerin und jenen Lehrer, mit einem Film und mit einem mutigen, souveränen Auftritt der beiden Schülersprecherinnen Paulina Jaschek und Ahlam Al-Shamo. Mehrfach an diesem Abend war eine Herzlichkeit im Umgang der Schülerinnen und des Kollegiums miteinander zu spüren, die eher nicht die Regel ist und die ehrlich wirkte.

Gelöste Stimmung und Geschenke zur Verabschiedung: (von links) Konrektor Michael Klaiz, Direktorin Petra Schiele und die scheidenden Schülersprecherinnen Ahlam Al-Shamo und Paulina Jaschek. Foto: Peter Abspacher

So viele Umarmungen zwischen Lehrerinnen und Schülerinnen bekommt man nicht alle Tage zu sehen. Direktorin Petra Schiele und die beiden Schülersprecherinnen gingen fast wie drei beste Freundinnen miteinander um, und auch bei der Zeugnisübergabe an jede einzelne Absolventin war diese Stimmung präsent. Einen starken Jahrgang galt es zu verabschieden, von den 72 erreichten 27 einen Einser-Schnitt, zwei Schülerinnen gelang es sogar, mit 1,0 abzuschließen. Diese beiden, Anastasia Artner und Katja Koller, bekamen natürlich ein Sonderlob, aber ihre Ehrung stellt die Anerkennung für alle anderen in keiner Weise in den Schatten.

„Ihr werdet alle euren Weg machen“, sagte Petra Schiele. Mit Blick auf das Heilige Jahr, das noch von Papst Franziskus ausgerufen worden war, und im Rückblick auf die Romfahrt der Abschlussklassen meinte Schiele, das Öffnen der vier Heiligen Pforten in der Ewigen Stadt sei auch ein Symbol für die Wege und die Entscheidungen im ganzen Leben. Nicht die großen Portale, etwa die riesige Pforte von St. Peter, seien gemeint, sondern „die Nebenpforten“, die nicht sofort auffallen, aber oft besondere Wege und Chancen eröffnen. „Ihr werdet diese Chancen erkennen, vielleicht auch einmal erst auf den zweiten Blick“. Schiele dankte allen Schülerinnen „für eure Ideen, euren Humor und auch für eure Geduld mit uns Erwachsenen“.

Schülerinnen sind dankbar für Engagement der Lehrer

Diese Gedanken griff auch Landrat Peter von der Grün auf. Schon beim Blick in die Reihen der oft mit eleganten Dirndln gewandeten Absolventinnen – Tracht ist traditionell Trumpf an Maria Ward – schwärmte er vom „perfekten Bild beim Blick in diesen Saal“. „Ihr habt jede Gratulation verdient“, meinte der Kreischef, „habt nächtelang gelernt, oder auch mal nur so getan, eure Lehrer und Eltern haben sich mit euch gefreut und mit gelitten, und sicher auch mal genervt“. Bürgermeister Johann Habermeyer sagte: „Lasst euch nie einreden, ihr könntet an den großen Problemen dieser Welt nichts ändern.“ Das gehe sehr wohl, „es liegt an euch, seid mutig und bleibt neugierig“.

Die beiden Schülersprecherinnen erinnerten an manche Anekdote der Schulzeit („schon seit dem ersten Wandertag kennen wir den Spielplatz in Joshofen genau, nach späteren Wandertagen noch genauer, und den Weg entlang der Donau auch“). Der Lerneffekt war da überschaubar, aber Schulfahrten wie die nach Rom haben auch etwas fürs Leben gebracht. „Man muss sich nicht zwei winzige Kügelchen Eis für zehn Euro andrehen lassen, das geht einmal, aber dann nicht mehr.“

Für viel Gaudium sorgte das Ausrollen des roten Teppichs für die einzeln aufgerufenen Lehrkräfte, die treffenden Reime über die ruhigen Pädagogen, die forschen, die lustigen, bei denen viel gelacht wurde, und die etwas mehr auf Disziplin bedachten, denen man auch manches Schnippchen schlug. Immer war Dankbarkeit für alle Lehrkräfte zu spüren, „für den Glauben an uns, wenn wir selber schon zweifelten“. Und auch dafür, dass „ihr uns nicht aus dem Fenster geworfen habt“. Dass es für derart drastische Maßnahmen irgendeinen Grund gegeben haben könnte, glaubt im Ernst niemand.