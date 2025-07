Maria-Ward-Schüler aus Neuburg gestalten Gottesdienst für das Bistums-Schulwerk

Ein besonderes Ereignis durften die Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen der Maria-Ward-Realschule durch die aktive Mitgestaltung des jährlichen Schulwerks-Gottesdienstes des Bistums der Diözese Augsburg in der imposanten Basilika St. Ulrich hautnah miterleben. Rund 720 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte aus dem ganzen Bistum kamen dort zusammen, um gemeinsam den festlichen Gottesdienst im Rahmen der jährlich stattfindenden Ulrichswoche zu feiern.

Bereits in den frühen Morgenstunden machte sich der Musikzweig mit Instrumenten und Equipment im Gepäck auf den Weg nach Augsburg. Mehrere Wochen lang hatten sich die Beteiligten intensiv vorbereitet: Bläser, Streicher, Chor und Sologesang sorgten unter der Leitung von Fabian Mnich für eine stimmungsvolle musikalische Umrahmung, die den Gottesdienst zu einem besonderen Erlebnis machte.

Auch inhaltlich trugen die Schülerinnen und Schüler zum Gelingen bei: In einem Anspiel, in dem historische Persönlichkeiten wie Malala, Martin Luther King und Mutter Theresa dargestellt wurden, setzten sie starke Akzente zum Thema Gerechtigkeit und Zivilcourage. Ein herzlicher Dank geht an Christian Sänger für die inhaltliche Planung und Gestaltung der Messe.

Am Ende gab es begeisterten Applaus – nicht nur von den anwesenden Schülerinnen und Schülern, sondern auch von Lehrkräften, Pfarrern, Diakonen sowie Weihbischof Florian Wörner, welcher den Gottesdienst federführend und in schülergerechter Art und Weise zelebrierte. Ein Tag voller Musik, Begegnung und bleibender Eindrücke – und ein großartiger Beitrag der Maria-Ward-Realschule Neuburg zum Schulleben im Bistum der Diözese Augsburg. (AZ)