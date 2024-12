Musikalische Dienstjubiläen in Marienheim

Gleich zwei musikalische Dienstjubiläen durfte die Evangelisch-reformierte Gemeinde Marienheim feiern. Nach dem „A wengerl anders“-Abendgottesdienst unter dem Thema „Die Bayern im Himmel“ wurde Markus Bitterwolf als Chorleiter des Posaunenchores Marienheim, der diesen Gottesdienst musikalisch umrahmte, für ihn völlig überraschend, nach vorn gebeten und mit einer Laudatio von Christiane Dusse, der Vorsitzenden des Chores, für 25 Jahre musikalischen Dienst bedacht und geehrt.

Und als besondere Überraschung war auch die Landesposaunenwartin, Helga Hoogland, aus Niedersachsen angereist, um dem verdienten Chorleiter eine Urkunde zu überreichen. Auch Pfarrer Hebert Sperber würdigte die Arbeit von Markus Bitterwolf und dessen Chor, der zwar vorwiegend in der Kirchenmusik zu Hause ist, aber auch Pop- und traditionelle Blasmusik im Repertoire hat und in dem der Chorleiter auch oftmals als Trompetensolist glänzt.

Eine doppelt so lange Dienstzeit konnten am zweiten Advent die beiden Organistinnen der Gemeinde, Conny Golling mit 53 und Frau Brigitte Bauer mit 50 Jahren Orgeldienst vorweisen. Schon in jungen Jahren hatten sie das Spiel an der Marienheimer Kirchenorgel und einmal im Monat an der kleineren dreimanualigen Elektroorgel in der Maxweiler Filialkirche aufgenommen und fast lückenlos abwechselnd alle Gottesdienste der Gemeinde musikalisch begleitet und diese mit ihrem Spiel erfreut.

Conny Golling (rechts) und Brigitte Bauer begleiten seit über 50 Jahren die Gottesdienste in Marienheim an der Orgel. Foto: Waltraud Götz

Mit einem kleinen heiteren Dialog zwischen Herbert Sperber und Waltraud Götz wurden die beiden Organistinnen kurz vorgestellt, bevor Pfarrer Sperber die langjährige verdienstvolle Arbeit der Jubilarinnen würdigte und ihnen dankte. Conny Golling wiederum revanchierte sich in einer kurzen, humorvollen Ansprache. (AZ)