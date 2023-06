Anwohner sammeln 743 Unterschriften für die B16-Ampel bei Marienheim

Anwohner möchten die B16-Ampel bei Marienheim erhalten. Nun haben sie die Unterschriften von knapp 750 Bürgerinnen und Bürgern gesammelt und diese der Stadt übergeben.

Bürgerinnen und Bürger in Marienheim und Rödenhof, aber auch in anderen Teilen Neuburgs, möchten die B16-Ampel zwischen den Ortsteilen erhalten. Nach einem Bericht unserer Redaktion, wonach die Anlage wegen zu geringer Nachfrage wieder abgebaut werden könnte, haben Anwohner 743 Unterschriften gesammelt. Die beiden Ortssprecherinnen (von links) Hildegard Weis (Marienheim) und Alexandra Plenk (Bruck) haben diese am Montag Oberbürgermeister Bernhard Gmehling überreicht. Er wird die Liste an die verantwortliche Behörde, das Staatliche Bauamt, weiterleiten. Der OB sieht nach eigenen Angaben gute Chancen, dass die Ampel bleibt. Text/Foto: Andreas Zidar

