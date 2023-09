Marienheim/Rödenhof

17:22 Uhr

B16-Ampel bei Marienheim bleibt dauerhaft - das ändert sich beim Tempo

Plus Die B16-Ampel zwischen Marienheim und Rödenhof soll dauerhaft installiert werden. Verkehrsteilnehmende auf der Bundesstraße können dort künftig wieder schneller fahren.

Von Andreas Zidar Artikel anhören Shape

Gute Nachricht für die Bürgerinnen und Bürger in Marienheim und Rödenhof: Die dortige Fußgängerampel über die B16 soll dauerhaft installiert werden. Das hat der Neuburger Verkehrsausschuss in seiner Sitzung am Mittwochabend entschieden. Anwohnerinnen und Anwohner hatten sich seit Monaten für den Erhalt der Ampel eingesetzt, unter anderem mit einer Unterschriftenaktion. Auch die Geschwindigkeitsbegrenzung in diesem Bereich auf der Bundesstraße wurde neu festgelegt, das Ergebnis dürfte Verkehrsteilnehmende freuen.

Dass man in Neuburg überhaupt über das weitere Vorgehen entscheiden darf, und die Verantwortung nicht beim Staatlichen Bauamt Ingolstadt liegt, war den Beteiligten in der Stadt zunächst nicht bewusst. Umso willkommener wurde diese Möglichkeit nun angenommen. Ordnungsamtsleiterin Birgit Peter-Fest berichtete im Ausschuss von "fast ausschließlich positiven Rückmeldungen" zur Ampel, die seit Dezember 2022 im Probebetrieb läuft. Die Anlage habe sich aus Sicht der Stadt nicht ungünstig auf den Verkehrsfluss ausgewirkt, ein befürchteter Rückstau sei nicht zu beobachten gewesen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen