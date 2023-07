Der Probebetrieb für die B16-Ampel bei Marienheim geht vorerst weiter

Verantwortliche besprechen das weitere Vorgehen zur B16-Ampel bei Marienheim. Das Ergebnis des Termins ist aus Neuburger Sicht durchaus überraschend.

Wie geht es mit der provisorischen B16-Ampel bei Marienheim weiter? Mit dieser Frage beschäftigten sich die Verantwortlichen an diesem Montag. Vertreter des Staatlichen Bauamts Ingolstadt, der Polizei, der städtischen Ordnungs- und Tiefbauämter sowie Oberbürgermeister Bernhard Gmehling trafen sich, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Das Ergebnis ist aus Neuburger Sicht durchaus überraschend.

Bislang war man in Neuburg davon ausgegangen, dass das Staatliche Bauamt die finale Entscheidung darüber trifft, wie es mit der Ampelanlage an der Bundesstraße, zwischen den Ortsteilen Rödenhof und Marienheim, weitergeht. Dies habe sich mittlerweile als "Missverständnis" herausgestellt, teilt OB Gmehling auf Anfrage unserer Redaktion mit. Vielmehr liege es nun am Neuburger Verkehrsausschuss, in seiner nächsten Sitzung am 27. September zu entscheiden, ob man an der Ampel dauerhaft festhalten möchte. Bis zu diesem Termin wird der Probebetrieb vor Ort fortgesetzt, kündigt Gmehling an. Anwohnerinnen und Anwohner hatten zuletzt Unterschriften für den Erhalt der Ampel gesammelt.

Neuburger Verkehrsausschuss entscheidet über B16-Ampel bei Marienheim/Rödenhof

Auch das Tempolimit vor Ort auf der Bundesstraße steht zur Debatte. Die derzeit vorgeschriebene Grenze von 50 Stundenkilometern werde "wahrscheinlich nicht bleiben", so der OB. Man könne seiner Einschätzung nach damit rechnen, dass künftig 60 oder 70 erlaubt sein werden.

