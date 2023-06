Marienheim/Rödenhof

Nach NR-Bericht: Anwohner kämpfen mit Unterschriften für B16-Ampel

Plus Die NR berichtete darüber, dass die B16-Ampel bei Marienheim wieder verschwinden könnte. In der Folge haben Anwohner Unterschriften gesammelt. Auch die Politik wird aktiv.

Infolge eines Artikels der Neuburger Rundschau kämpfen Anwohnerinnen und Anwohner mit einer Unterschriftenaktion um den Erhalt der B16-Ampel bei Marienheim. Ende Mai berichtete unsere Redaktion, dass die provisorische Ampel-Anlage, die Ende vergangenen Jahres aufgestellt wurde und sich derzeit in einer Testphase befindet, offenbar zu wenig genutzt wird und wieder abgebaut werden könnte. Das möchten Betroffene verhindern. "Wir kämpfen seit 50 Jahren für einen sicheren Überweg", betont die Marienheimer Ortssprecherin Hildegard Weis. "Es kann doch nicht sein, dass man uns die Ampel wieder wegnimmt." Auch die politisch Verantwortlichen setzen sich nun für die Anlage ein.

Hildegard Weis und ein Anwohner im Rödenhof sind in den vergangenen Wochen von Tür zu Tür gegangen, um Unterschriften zu sammeln. Mitgemacht haben nicht nur Bürgerinnen und Bürger in den direkt betroffenen Ortsteilen Marienheim und Rödenhof, sondern auch aus Fleischnershausen, Heinrichsheim, Bruck oder Zell. Von dort etwa nutzen Fahrradfahrende die Ampel, um den Fahrradweg auf der anderen Straßenseite, in Richtung Neuburg, zu erreichen, berichtet der Zeller Ortssprecher Roland Habermeier. Grundsätzlich müssten viele Menschen an dieser Stelle die Bundesstraße überqueren, um beispielsweise in Marienheim Freunde zu besuchen oder am Vereinsleben teilzunehmen, so Weis.

