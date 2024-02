Teils seit 60 Jahren dabei: Feuerwehr Marienheim ehrt treue Mitglieder

Die Freiwillige Feuerwehr Marienheim würdigt langjährige Unterstützer und ernennt zwei von ihnen zum Ehrenmitglied.

Harmonisch und sehr kompakt verlief die Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Marienheim. Vor allem die Jugendarbeit wurde von allen Rednern gelobt und mit viel Applaus belohnt. Der erste Vorsitzende Daniel Wohlfahrt begrüßte die Anwesenden, die das Vereinsheim bis zum letzten Platz gefüllt haben. Wohlfahrt freute sich besonders über den Besuch von Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, Kreisbrandrat Stefan Kreitmeier, Kreisbrandinspektor Bereich Nord Alois Speth, Stadtbrandinspektor Markus Rieß und Ortssprecherin Hildegard Weis. Aber auch der Ehrenvorstand und die Ehrenmitglieder wurden herzlich willkommen geheißen. Nach dem Totengedenken hielt Kommandant Andreas Rupaner eine bemerkenswerte Bilanz und gab den aktuellen Mitgliederstand bekannt. Dieser setzt sich aus 126 Aktiven, Passiven und Jugendlichen zusammen. Die ehrenamtlich erbrachten Dienstleistungen, Schulungen und Einsätze ergeben eine lobenswerte Anzahl und wurde von allen Anwesenden mit großem Beifall belohnt.

Besonders der Bericht vom Jugendwart ließ aufhorchen und der Übungsfleiß der Jugendlichen wurde besonders erwähnt. Der Kassenbericht wich nur mit einem kleinen Minusbetrag wegen diverser Instandsetzungsarbeiten von dem im letzten Jahr ab und wurde von den Kassenprüfern mit „sehr korrekt und jederzeit nachvollziehbar“ bezeichnet. Der Antrag auf Entlastung des Vorstands geschah einstimmig. In den Grußworten vom OB, dem Kreisbrandrat und dem Stadtbrandinspektor zog sich wie ein roter Faden eine dankbare Anerkennung für die erbrachten Leistungen. Markus Rieß wies noch darauf hin, dass die Erste-Hilfe-Kurse verstärkt im Fokus stehen müssen und Stefan Kreitmeier bat um Verstärkung für die ausgebildeten Atemschutz-Feuerwehrkameraden und -kameradinnen.

Hans Dümmer ist seit 60 Jahren bei der Feuerwehr Marienheim

Ein Höhepunkt der Generalversammlung waren dann verschiedene Ehrungen: Für seine 60-jährige Mitgliedschaft wurde Hans Dümmer ausgezeichnet. Eugen Kroll kann auf seine 50-jährige Vereinstreue stolz sein. Außerdem wurden er und sein Kamerad Bernd Winkler für ihren tatkräftigen Dienst in den verschiedensten Positionen im Verein unter großem Applaus zum Ehrenmitglied ernannt. Danach wurde noch der Tagespunkt „Wünsche und Anträge“ behandelt und vom ersten Vorsitzenden eine Ausschau auf das Jahr 2024 gehalten. Darin enthalten sind unter anderem das Kesselfleischessen am 3. Februar, der Preis-Schafkopfabend am 17. Februar und das Maibaumfest am 1. Mai. Die nächsten Neuwahlen bei der Feuerwehr Marienheim finden im Januar 2025 statt. Zum Abschluss bedankte sich Daniel Wohlfarth bei den Wirtsleuten, bei seinem Vorstand und allen, die diesen Abend vorbereitet haben. Mit einem gemein-samen Essen und vielen guten Gesprächen klang der harmonische Abend aus.