Markus Söder zeigt sich in Neuburg von der privaten Seite

Erneut kommt der Ministerpräsident nach Neuburg. Dieses Mal kann jedermann dabei sein und den Parteichef bei seiner Kinotour persönlichen Seite kennenlernen.

Wenn Markus Söder am Mittwoch, 13. März, Neuburg besucht, dann ist es das dritte Mal in drei Wochen, dass der Bayerische Ministerpräsident im Landkreis zu Gast ist. Vor zwei Wochen verabschiedete er die Eurofighter des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 nach Lettland, diese Woche begutachtete er den Marschflugkörper Taurus bei MBDA in Schrobenhausen. Wenn Söder kommende Woche Neuburg öffentlich auftritt, will er sich von einer persönlichen Seite zeigen. Er ist auf Kinotour und kommt so nach Neuburg.

In der Reihe "Söder persönlich" wird der Ministerpräsident im Kinopalast Neuburg Einblicke ab 19 Uhr in aktuelle politische Themen aber vor allem in sein privates Leben und seine Kindheit. Ralf Exel, bekannt als Moderator der Nachrichtensendung 17.30 Uhr auf Sat.1, wird ihm Fragen dazu stellen, was ihn antreibt. Versprochen wird ein "unvergesslicher, spannender und launiger Abend für jeden." Anmeldung ist möglich unter www.csu.de. (AZ)

25 Bilder Markus Söders Besuch im Neuburger Luftwaffengeschwader in Bildern Foto: Germaine Nassal/Taktisches Luftwaffengeschwader 74

Lesen Sie dazu auch