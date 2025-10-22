Finanznot zwingt Neuburger Apostelkirche zu einem ungewöhnlichen Schritt

„Die Wohnlage ist sehr attraktiv, da es in nächster Umgebung sowohl zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte sowie Kindertagesstätten und Schulen gibt.“ Würde sich ein solches Angebot im Schaukasten einer Bank oder eines Immobilienmaklers finden, wäre daran nichts ungewöhnlich. Tatsächlich aber steht sie im aktuellen Gemeindebrief der Neuburger Apostelkirche und beschreibt einen Teil des Gemeindegartens. Pfarrer Jürgen Bogenreuther erklärt im Gespräch mit unserer Redaktion die Hintergründe des Inserats.

Das Gemeindehaus der Neuburger Apostelkirche ist seit vielen Jahren renovierungsbedürftig

Seit über zehn Jahren will die Kirche im Neuburger Ostend ihr dringend renovierungsbedürftiges Gemeindehaus erneuern. „Es muss trockengelegt werden, weil es feucht war und zeitweise immer noch ist. Zudem soll es energetisch saniert und zeitgemäß gestaltet werden“, sagt Pfarrer Jürgen Bogenreuther im Gespräch. So verlaufe etwa der Zugang zum großen Saal derzeit über eine Küche, die ebenso wie die Toiletten versetzt und erneuert werden soll. Doch das Unterfangen ist teuer, trotz zahlreicher Spenden, gesammelter Gottesdienstkollekten und viel ehrenamtlichen Engagements blieb eine Finanzierungslücke, die nicht zu stemmen ist.

Noch unter Bogenreuthers Vorgänger Jens Hauschild wurde mit dem damaligen Kirchenvorstand und dem Baureferat des Dekanats ein Finanzierungsplan erstellt, der weitere Zuschüsse des Dekanats vorsieht. Diese werden nur gewährt, wenn die Gemeinde den Eigenanteil erhöht. „Die Kosten sind immens. Kirchliche Zuschüsse wurden deutlich reduziert und die Baukosten sind stark gestiegen“, so Bogenreuther. Deshalb habe man sich schweren Herzens dazu entschlossen, einen Teil des Gemeindegartens zu veräußern, damit mögliche Investoren darauf ein Mehrfamilienhaus mit fünf Wohneinheiten errichten können.

Jürgen Bogenreuther ist der Pfarrer der Apostelkirche. Foto: Barbara Wild (Archivbild)

Für diesen Plan war lediglich ein positiver Bescheid der Stadt Neuburg nötig. „Die Apostelkirche musste, wie jeder, der ein Grundstück hat und darauf bauen möchte, nur klären lassen, ob es dort möglich ist. Das wurde geprüft und schließlich positiv bewertet“, sagt Bernhard Mahler. Dabei sei es um die grundsätzlichen baurechtlichen Fragen gegangen, wie etwa die Maße des Gebäudes und Abstandsflächen. Eine Besonderheit sei nur die direkte Nachbarschaft zum Volksfestplatz gewesen, was zunächst Fragen nach dem Lärmschutz aufwarf.

Für das rund 1000 Quadratmeter große Grundstück sucht die Apostelkirche nun nach einem Investor, am besten bis zum Anfang des nächsten Jahres. Grundsätzlich übernimmt das Baureferat des Dekanats die Vermarktung. „Wir sind als Kirchengemeinde dazu aufgefordert, uns an der Suche zu beteiligen, indem wir etwa möglich Interessenten und Firmen ansprechen. Das haben wir auch schon getan“, sagt Bogenreuther. In der derzeitigen Wirtschaftslage gestaltet sich das aber schwierig. Der Pfarrer könnte sich etwa Handwerksfirmen vorstellen, die ihre eigene Arbeit einbringen und die Wohnungen später verkaufen können.

Viele Kirchengemeinden plagen finanzielle Schwierigkeiten – auch aufgrund von Austritten

Schwierigkeiten damit, notwendige Sanierungen leisten zu können, hat derweil nicht nur die Apostelkirche. „Die evangelische Kirche überlegt sich generell, welche Immobilien noch finanziert werden können. Neben den Zuschüssen sind auch die Zuweisungen der Landeskirche gesunken, weil diese mit der Mitgliederzahl der Gemeinde zusammenhängen“, erklärt Bogenreuther. Das schränkt den Spielraum vieler Gemeinden ein, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Es sei denkbar, dass künftig vermehrt Gemeindehäuser, Pfarrhäuser und gar Kirchen verkauft werden.