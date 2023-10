Der Traum vom Eigenheim: Schützenbühne zeigt Komödie von Jasmin Leuthe

In Schweinspoint kommt wieder eine Komödie auf die Bühne der Schützen. "Sieben unter einem Dach" wird gespielt.

Die Schützenbühne Schweinspoint probt seit einigen Wochen eifrig an ihrem diesjährigen Theaterstück und fiebert schon der Premiere an 17. November entgegen. Auch heuer ist es eine Komödie, mit der die Gruppe unter der Spielleitung von Ernst Ringenberger unterhalten will. Als Stück wurde „Sieben unter einem Dach“ von Jasmin Leuthe ausgewählt.

Der Inhalt des Stücks: Das junge Paar Alex (Simon Hesselt) und Nicki (Marina Karmann) wohnen in der Dachwohnung von Nickis schlitzohrigem Opa Julius (Jürgen Lechner). Beide träumen vom eigenen Häuschen. Aber Mirta (Monika Wenninger), die scharfzüngige Mutter von Alex, macht den beiden durch ihre ständigen Einmischungen das Leben schwer. Da hilft auch die Unterstützung von Ursi (Petra Hoffmann), der Oma von Alex und Mutter von Mirta, nicht viel. Als dann Uli (Sandra Franz), beste Freundin von Nicki und Inhaberin eines Kräutershops, einen Wettbewerb entdeckt, bei dem ein Haus gewonnen werden kann, scheint sich ein Lichtblick zu ergeben. Doch was ist die Aufgabe? Alle Familienmitglieder müssen für vier Wochen unter einem Dach harmonisch miteinander leben.

Das ist allerdings mit Mirta, Nickis Vater (Peter Schmid), einem waschechten Cowboy und Ranchbesitzer aus den USA, und den vielen Likörchen und Tränken, die Uli dabei hat kein Leichtes, weil auch der Nachbar Friedolin (Alexander Waldenmaier), eine Polizistin (Maria Böhm) und ein Polizist (Florian Schreiber) ordentlich Schwung in die Bude bringen. Ob Karla Kiesewetter (Silke Fischer), Sachverständige eines Baugeschäfts hier noch den Durchblick behält und ob Nicki und Alex zum Schluss den Traum der eigenen vier Wände leben dürfen, Sie werden es live erfahren.

Spieltermine sind der 17. und 18. November sowie 24. und 25. November jeweils um 19.30 Uhr, der 19. November um 15 Uhr und der 26. November um 18 Uhr. Die beiden Samstagsaufführungen sind allerdings schon ausverkauft. Die Aufführungen finden in der Diepoldhalle der Stiftung St. Johannes in Schweinspoint statt. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Beginn. Kartenreservierungen können unter Telefon 0160/5714796 oder E-Mail an theater23@outlook.de vorgenommen werden. Bitte bei der Anmeldung Name, Vorname und Telefonnummer oder E-Mail-Adresse angeben. (AZ)

