Bildungszentrum der Stiftung Sankt Johannes in Neuburg verabschiedet gefragte Fachkräfte

Im festlichen Rahmen feierten in Schweinspoint die Absolventinnen und Absolventen der Heilerziehungspflegehilfe, Heilerziehungspflege und der Pflegeausbildung ihren Abschluss. Premiere war in diesem Jahr die Zeugnisverleihung an die Schülerinnen der Altenpflegehilfe. Das Bildungszentrum bietet diesen niederschwelligen, einjährigen Ausbildungsgang seit diesem Schuljahr an – ein weiterer Baustein in dem Plan, neue Fachkräfte für die Pflege zu gewinnen.

Abschlussfeier des Bildungszentrums der Stiftung Sankt Johannes in Neuburg

Susanne Rieger, Pastoralreferentin der Stiftung Sankt Johannes und Religionspädagogin des Bildungszentrums, betonte in ihrem spirituellen Impuls die wichtige Arbeit der Menschen in den Pflegeberufen für die Gesellschaft. Auch die Schulleiterin Irina Grimm würdigte den persönlichen Einsatz der Auszubildenden, sowie die engagierte Begleitung durch die Dozentinnen und Dozenten. Viele von ihnen kommen selbst aus der praktischen Arbeit in Krankenhäusern, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, Seniorenheimen sowie Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen.

Seit 29 Jahren Ausbildung am Standort Neuburg

Doreen Paus (Stiftungsvorstand) ging auf die große Vielfalt der Aufgaben in den pflegerischen Berufen ein. Sie sprach von „versteckten Traumberufen“ und nannte Beispiele wie Feuerwehrfrau, Psychologe, Ernährungsberaterin, Fitnesstrainer und Hotelmanager, deren Kompetenzen in der Pflege und Heilerziehungspflege vereint seien. Ein motivierender Appell an die Absolventinnen und Absolventen, den eingeschlagenen Berufsweg mit Stolz und Engagement weiterzugehen. Das Bildungszentrum ist Teil der Stiftung Sankt Johannes in Marxheim und bildet am Standort Neuburg an der Donau seit 29 Jahren Fachkräfte in der Heilerziehungspflege und Pflege aus. (AZ)