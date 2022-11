Roland Weigert wirbt im Oman für bayerische Unternehmen

Ehemaliger Landrat war in Sachen Technologieexport und Wasserstoffimport auf der Arabischen Halbinsel unterwegs. Seine Geschichten zur Falkenjagd kamen gut an.

Wer ihn kennt, weiß, dass er eines nicht ist: auf den Mund gefallen. Das bewies Roland Weigert schon als Landrat von Neuburg-Schrobenhausen und beweist es jetzt immer wieder auch in seiner Funktion als Wirtschaftsstaatssekretär. Zuletzt war er einmal mehr in Sachen Technologieexport und Wasserstoffimport quasi als „bayerischer Handelsminister“ mit einer Wirtschaftsdelegation im Oman – und verkaufte sich gut.

Weigert war von 10. bis 13. November mit einer 29-köpfigen Wirtschaftsdelegation im Oman. Dazu gehörten unter anderem Vertreter von BMW, Linde, Siemens Energy, Hydrogen Rise, Hydrogenious, Quantron AG, Max Streicher oder Proton Motor Fuel Cell. Dabei hat er auch die größte Schilfkläranlage der Welt besichtigt, die Bauer Resources aus Schrobenhausen gebaut hat. Im Fokus der Reise stand zudem grüner Wasserstoff.

Eine ganz besondere Ehre und herausragendes Zeichen der Wertschätzung für Bayern war der Empfang durch den Cousin des Sultans, His Highness Sayyid Tarik Shabib Al Said, Mitglied der königlichen Familie und Schirmherr der Omani-German Friendship Association. Er hat Weigert und die gesamte Delegation in seine Privatresidenz in Maskat eingeladen. Dabei waren auch Energieminister und Handelsminister und das „Who is Who“ der omanischen Wirtschaft.

Bayerns Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert im Oman unterwegs

In einem Ausbau der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen mit dem Oman sieht Bayerns Wirtschaftsstaatssekretär große Potenziale. Wie es in einer Mitteilung heißt, kündigte Weigert zum Abschluss seiner viertägigen Delegationsreise nach Maskat und Nimr insbesondere beim Thema Wasserstoff eine Intensivierung der Zusammenarbeit an.

„Als starker Industriestandort werden wir in Bayern in der Wasserstoffbilanz immer ein Minus unterm Strich haben. Trotz des beschleunigten Ausbaus der erneuerbaren Energien. Deshalb brauchen wir verlässliche Lieferpartner für grünen Wasserstoff“, erklärt Weigert. Der Oman sei ein „Stabilitätsanker in der Golfregion“ und möchte sich zu einem großen Produzenten von Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen entwickeln und auch Europa damit versorgen.

„Wir haben mit den Schlüsselakteuren der Wasserstoffwirtschaft im Oman gesprochen und sind uns einig, dass Wasserstoff entlang der gesamten Wertschöpfungskette für beide Staaten ein enormes Potenzial hat“, verdeutlichte der Kleinhohenrieder. Gemeinsames Ziel sei eine langfristige und vertrauensvolle Partnerschaft auf Augenhöhe. Für Bayern gehe es jetzt darum, seine innovative Spitzentechnologie und Expertise beim Wasserstoff in den Oman einzubringen. „Wir wollen die erfolgreiche Umsetzung der ambitionierten Wasserstoffpläne aktiv unterstützen.“

Roland Weigert, Ex-Landrat von Neuburg-Schrobenhausen, setzt sich im Oman für Bayern ein

Im Oman sollen über das Land verteilt auf einer Fläche von 50.000 Quadratkilometer Solar- und Windparks und Anlagen zur Wasserstoffproduktion entstehen.

Anfang 2023 werden die ersten Projekte vergeben. „Oman fährt seine Wasserstoffaktivitäten schnell hoch und könnte aufgrund seiner günstigen Lage mit Blick Richtung Indien, Asien und Afrika zu einem Wasserstoff-Hub werden. Für unsere exportstarken bayerischen Unternehmen ist das eine strategische Chance“, betont Weigert.

Der Fokus im Oman liegt auf grünem Wasserstoff - eine Chance für bayerische Unternehmen

Weigerts Reden auf Englisch seien, wie zu hören war, im Oman wieder gut angekommen und seine Geschichten zur Falkenjagd im arabischen Raum immer eine Bank – sehr authentisch und immer mit einem Augenzwinkern. Grundsätzlich sei es wichtig für den Erfolg einer Delegationsreise, dass ein Politiker an der Spitze dabei ist. Grundsätzlich ist der Oman ein extrem interessantes Land, hat eine viel liberalere Islamauslegung als andere Nachbarn am Golf. Auch die Außenpolitik unterscheidet sich. Oman hält sich aus regionalen Konflikten (etwa im Jemen) politisch heraus, ist so etwas wie „die Schweiz der Golfstaaten“, heißt es. Auch der Fokus rein auf grünen Wasserstoff macht Oman besonders. (AZ)