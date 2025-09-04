Neuburger findet erhöhte PFAS-Werte im Grundwasser – er hat jahrzehntelang damit gegossen

Der Ärger in Neuburg über die PFAS-Verschmutzung, aber auch den Umgang der Behörden damit, wächst. Die giftigen Chemikalien sind mittlerweile nicht nur rund um den Neuburger Flugplatz, sondern auch im Gewerbegebiet am Längenmühlbach, nördlich der B16, nachzuweisen. Ein Betroffener hat nun auf eigene Faust sein Grundwasser untersuchen lassen – mit einem für ihn schockierenden Ergebnis.

Andreas Zidar Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86633 Neuburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Grundwasser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis