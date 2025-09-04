Icon Menü
Massiver Ärger um PFAS in Neuburg: Mann will Landratsamt verklagen

Neuburg

Neuburger findet erhöhte PFAS-Werte im Grundwasser – er hat jahrzehntelang damit gegossen

Ein Neuburger lässt auf eigene Faust sein Grundwasser auf PFAS testen. Das Ergebnis macht ihn derart wütend, dass er das Landratsamt verklagen möchte. Andere schimpfen über finanzielle Schäden.
Von Andreas Zidar
    • |
    • |
    • |
    Ein Neuburger hat auf eigene Faust sein Grundwasser testen lassen und laut eigenen Angaben deutlich erhöhte PFAS-Werte festgestellt.
    Ein Neuburger hat auf eigene Faust sein Grundwasser testen lassen und laut eigenen Angaben deutlich erhöhte PFAS-Werte festgestellt. Foto: Julian Stratenschulte, dpa (Symbolbild)

    Der Ärger in Neuburg über die PFAS-Verschmutzung, aber auch den Umgang der Behörden damit, wächst. Die giftigen Chemikalien sind mittlerweile nicht nur rund um den Neuburger Flugplatz, sondern auch im Gewerbegebiet am Längenmühlbach, nördlich der B16, nachzuweisen. Ein Betroffener hat nun auf eigene Faust sein Grundwasser untersuchen lassen – mit einem für ihn schockierenden Ergebnis.

