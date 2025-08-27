Krankenhaus in finanzieller Not: Ingolstädter Maul-Klinik ist insolvent

Die Lage vieler Krankenhäuser ist prekär. Die Kliniken in der Region kämpfen seit vielen Jahren ums wirtschaftliche Überleben, ein Konzept für eine Zusammenarbeit einzelner Häuser, das im vergangenen Jahr vorgestellt wurde, soll die Krankenhauslandschaft zukunftsfähig machen.

Die Maul-Klinik befindet sich in der Nähe des Nordbahnhofs in Ingolstadt

Doch jetzt hat die erste Klinik in der Region Insolvenz angemeldet. Die Maul-Klinik, ein privates Krankenhaus in der Nähe des Ingolstädter Hauptbahnhofs, ist derart in die finanzielle Misere gerutscht, dass seit Mitte August ein Insolvenzverwalter mit im Boot ist. Allerdings hat diese Entwicklung bislang keine Auswirkungen auf die Patientinnen und Patienten. „Der Klinikbetrieb läuft ohne Einschränkungen“, heißt es in einer Mitteilung des vorläufigen Insolvenzverwalters Hubert Ampferl von der Nürnberger Kanzlei Dr. Beck und Partner. Die Insolvenz in Eigenverwaltung soll dazu beitragen, dass sich die Klinik in Eigenregie sanieren kann.

Neben dem Klinikum ist die Klinik Dr. Maul GmbH, wie es offiziell heißt, das einzige Krankenhaus in Ingolstadt. Sie ist spezialisiert auf die Fachrichtungen Chirurgie und Gynäkologie. Neben rund 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind auch 20 Kooperationsärzte am Krankenhaus tätig. Allein in der Notaufnahme werden jährlich über 15.000 Patientinnen und Patienten notfallmedizinisch versorgt.

Wie andere Krankenhäuser, so hat auch die Maul-Klinik mit massiven branchenweiten Herausforderungen zu kämpfen. Dazu gehören stark gestiegene Sach- und Personalkosten, der Fachkräftemangel sowie gesundheitspolitische Änderungen und Vorgaben. Schon lange war die Klinik auf der Suche nach Partnern aus der regionalen Krankenhauslandschaft, doch die Gespräche mit Krankenhausträgern und möglichen Kooperationspartnern sind bislang ergebnislos verlaufen. Die Folge war, dass die weitere Betriebsmittelfinanzierung nicht mehr sichergestellt werden konnte.

Die Insolvenz der Maul-Klinik hat keine Auswirkungen auf die Patienten

„Um den Klinikbestand nachhaltig zu sichern und Sanierungsmaßnahmen einleiten zu können, hat sich die Geschäftsführung entschlossen, einen Insolvenzantrag zu stellen“, heißt es in der Mitteilung des Insolvenzverwalters zu den Gründen für den Schritt der Klinikleitung. Zu spüren ist diese Entwicklung für Patientinnen und Patienten bislang nicht, wie es seitens der Kanzlei weiter heißt. Der Krankenhausbetrieb und die Notaufnahme laufen unverändert weiter, die eingeleiteten Maßnahmen haben auch keinen Einfluss auf die medizinische Versorgung. Einschnitte gibt es auch nicht bei den geplanten Behandlungen, sie werden wie vorgesehen durchgeführt.

Nach Bekanntwerden der Insolvenz sind Forderungen laut geworden, dass sich die Stadt Ingolstadt bei der Klinik engagieren soll, um das Aus für das Traditionskrankenhaus zu verhindern. Eine konkrete Aussage, ob möglicherweise das Klinikum das insolvente Krankenhaus übernehmen könnte, gibt es von der Stadt aber nicht. „Die Stadt Ingolstadt verfolgt im Hinblick auf die Versorgungslage die Entwicklung bei der privaten Klinik sehr genau. Der Insolvenzverwalter prüft auch Optionen für die Fortführung der Klinik. Hierzu wird er sicherlich mit verschiedenen Akteuren Gespräche führen.“ Wie die Stadt am Mittwochabend bestätigte, hat ein erster Informationsaustausch mit dem Insolvenzverwalter bereits stattgefunden.

Die Maul-Klinik in Ingolstadt wurde 1928 gegründet

In der Leitung der Maul-Klinik ist man hoffnungsvoll, dass die Insolvenz neue Wege für die Zukunft öffnen könnte. „Ich bin zuversichtlich, dass die eingeleiteten Maßnahmen zum langfristigen Erhalt der Klinik und der Arbeitsplätze beitragen. Dabei werden wir uns weiterhin mit aller Kraft und vollem Einsatz auf die persönliche und bestmögliche Betreuung unserer Patientinnen und Patienten konzentrieren“, so Michael Neudecker, Geschäftsführer der Maul-Klinik.

Die Gehälter der Mitarbeiter sind für die Monate August bis Oktober durch das Insolvenzgeld über die Bundesagentur für Arbeit abgesichert. Die Belegschaft des Krankenhauses ist bei einer Mitarbeiterversammlung Mitte August über die aktuelle Situation informiert worden.

Die Maul-Klinik wurde im Jahr 1928 vom Chirurgen Georg Maul gegründet. Inzwischen setzt Michael Neudecker in vierter Generation die Familientradition fort. Er ist Geschäftsführer und seit 2016 ärztlicher Leiter der Klinik. Die Klinik ist in den Krankenhausbedarfsplan des Freistaats Bayern aufgenommen. „Sie verbindet Vorzüge eines kleineren Krankenhauses wie persönliche und familiäre Betreuung mit optimaler medizinischer Versorgung“, heißt es in der Mitteilung von Hubert Ampferl.