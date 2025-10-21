Nach Insolvenz: Maul-Klinik schließt Ende Oktober

Alles Hoffen und Bangen hat nichts genützt: Nach fast 100 Jahren muss die Ingolstädter Maul-Klinik schließen. Das Krankenhaus am Ingolstädter Nordbahnhof hatte Mitte August dieses Jahres Insolvenz angemeldet, Ende Oktober ist nun Schluss. Das wurde den Mitarbeitern am vergangenen Freitag mitgeteilt, der zuständige Insolvenzverwalter Hubert Ampferl hat es nun bestätigt.

Als Anfang Oktober der Ingolstädter Stadtrat und der Aufsichtsrat des Klinikums eine Übernahme des Krankenhauses durch das Klinikum abgelehnt haben, stand fest: Für das Haus wird es wohl keine Zukunft geben. Denn auch Verhandlungen mit privaten Klinikbetreibern oder Überlegungen, die Klinik mit einer anderen Struktur weiterzubetreiben, waren gescheitert.

Die Maul-Klinik in Ingolstadt ist in finanzielle Schieflage geraten

Die Maul-Klink - das einzige Ingolstädter Krankenhaus neben dem Klinikum - war bereits seit einigen Jahren immer mehr in die finanzielle Schieflage geraten. Den Hauptgrund hat Ampferl in der zunehmenden Ambulantisierung im Gesundheitssektor ausgemacht. Der liegen die sogenannten Hybrid-DRGs zu Grunde, was bedeutet, dass die Krankenkassen eine Fallpauschale bezahlen. Es fließt also immer dieselbe Summe, unabhängig davon, ob der Patient nur ambulant behandelt wird oder auf eine Operation ein stationärer Aufenthalt folgt.

Gerade das war jedoch über viele Jahrzehnte das Geschäftsmodell des Hauses. Konkret bedeutete das: Externe Operateure - zuletzt waren es 19 Kooperationsärzte - operierten an der Maul-Klinik, die Patienten selbst waren dort für die Zeit nach der OP stationär aufgenommen. Die operierenden Ärzte übernahmen anschließend auch die Visite. „Für die Patienten war das sehr positiv“, sagt Ampferl. Nur: Mehr Geld floss dennoch nicht, auch wenn die komplette Infrastruktur eines Krankenhauses genutzt worden ist. In Folge ist die Zahl der Fälle in den vergangenen Jahren in der Maul-Klinik stetig zurückgegangen - von 3000 im Jahr 2021 um rund die Hälfte auf 1400 im vergangenen Jahr. „Das ist der Grund, weshalb die Klinik überhaupt erst in die wirtschaftlich schwierige Situation geraten ist“, betont Ampferl.

Schwerpunkte der Maul-Klinik waren Chirurgie und Gynäkologie

Zuletzt waren im Krankenhaus, das seine Schwerpunkte in den Bereichen Chirurgie und Gynäkologie hatte, rund 140 Mitarbeitende angestellt. Gerade in der Verwaltung bleiben noch einige Personen beschäftigt, um auch über den Oktober hinaus das Ende des Hauses abwickeln zu können. Doch die meisten von ihnen müssen sich schon bald eine neue Stelle suchen. Probleme bei der Jobsuche dürften allerdings die wenigsten von ihnen haben. „Das ist eine medizinische Elite-Truppe, das Personal ist extrem gefragt“, sagt Ampferl. Der Insolvenzverwalter spricht den Fachkräften ein großes Lob aus: „Die Mitarbeiter haben sehr treu zur Klinik gehalten.“

Auch viele Ingolstädter werden das Krankenhaus vermissen. Das zeigt eine Petition an den Ingolstädter Oberbürgermeister Michael Kern, die nach Bekanntwerden der Insolvenz gestartet worden ist. Mehr als 15.000 Menschen haben unterschrieben und den Erhalt des Hauses gefordert, genützt hat es letztlich nichts. Die Stadt sah sich nach Gesprächen und Prüfungen nicht in der Lage, das Haus zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen fortzuführen, wie es damals in einer Mitteilung der Stadt hieß. Zu viele Unwägbarkeiten angesichts bundespolitischer Entscheidungen und auch die finanzielle Misere der Stadt dürften für die Entscheidung ausschlaggebend gewesen sein.

Die Gemeinschaftspraxis in den Räumen der Ingolstädter Maul-Klinik besteht weiterhin

Auch wenn das Krankenhaus selbst schließt, wird die chirurgisch-orthopädische Gemeinschaftspraxis in den Räumlichkeiten weiter bestehen bleiben, sie ist nicht von der Insolvenz betroffen. In der Praxis arbeiten vier Ärzte, darunter der Geschäftsführer der Maulklinik, Michael Neudecker. Er ist der Enkel des Gründers Georg Maul und hat das Krankenhaus in vierter Generation weitergeführt.

Was mit dem Gebäude selbst passiert, ist bislang nicht entschieden. Wie Ampferl erklärt, wird gerade ein Nutzungskonzept erarbeitet, bei dem eine medizinische Nutzung im Fokus steht.

Das Aus der Maulklinik dürfte auch Auswirkungen auf das Klinikum haben. Denn in der chirurgischen Notaufnahme des Krankenhauses sind jährlich rund 15.000 Notfallpatienten behandelt worden, viele davon nach einem Arbeitsunfall. Denn die Notaufnahme hatte tagsüber zwischen 8 und 20 Uhr geöffnet. Viele der Patienten dürften wohl nun den Weg ins Klinikum suchen. Dieses kann einen Anstieg der Patientenzahlen durchaus verkraften, wie es seitens der Stadt heißt: „Falls aufgrund zukünftiger Entwicklungen erforderlich, wird das Klinikum in der Notaufnahme kurzfristig weitere Kapazitäten schaffen - räumlich durch interne Restrukturierungen, aber auch durch den Aufbau von medizinischem Personal.“