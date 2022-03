Maxweiler/Weichering

vor 17 Min.

Paketzentrum Weichering: Ein klares „Nein“ aus Maxweiler

In einem neuen Paketzentrum der DHL in Weichering sollen bis zu 45.000 Pakete zu Stunde umgeschlagen werden. Bürger aus Maxweiler sind mehrheitlich dagegen.

Plus In Maxweiler wurden 60 Haushalte zum geplanten Paketzentrum Maxweiler befragt. Das Ergebnis ist eindeutig.

Von Manfred Rinke

Eine offizielle Bürgerbefragung im Stadtteil hatte das Landratsamt als unzulässige Willensbekundung vor der Abstimmung zwar abgelehnt. Das hinderte zwei Maxweilerer aber nicht daran, am Dienstag durch das Dorf zu ziehen und 60 Haushalten – und damit fast allen in der knapp 180-Seelen-Ortschaft – drei Fragen zum Paketzentrum zu stellen. Eine Frage fiel dabei überaus deutlich aus, was letztlich auch nicht überraschen dürfte.

