Ingolstadt

Bewusstlos am Steuer: Fahrer kracht frontal in Auto – Feuerwehr rettet ihn durch den Kofferraum

Am Mittwoch ist ein Mann während dem Autofahren bewusstlos geworden und hatte einen Unfall. Die Feuerwehr musste ihn über den Kofferraum aus dem Auto retten.
    Abschleppen und Schaden am Auto betragen zusammen rund 11.000 Euro. Foto: Wilhelm Schmid (Symbolbild)

    Am Mittwoch hat es in Ingolstadt nach einem medizinischen Notfall am Steuer einen Verkehrsunfall gegeben. Die Feuerwehr musste bei der Rettung kreativ werden.

    Unfall in Ingolstadt: Auto wird abgeschleppt – Feuerwehr rettet bewusstlosen Mann

    Laut Polizeiinspektion Ingolstadt wollte gegen 17:15 Uhr ein 51-jähriger Autofahrer am Fahrbahnrand anhalten, weil er sich unwohl fühlte. Dabei wurde der Mann aus dem Landkreis Pfaffenhofen bewusstlos und kollidierte mit einem am gegenüberliegenden Fahrbahnrand geparkten Pkw. Die Berufsfeuerwehr Ingolstadt und der Rettungsdienst konnten den bewusstlosen Fahrer über den Kofferraum aus dem Fahrzeug retten. Obwohl der Mann augenscheinlich keine Verletzungen davon trug, wurde er zur weiteren Behandlung ins Klinikum Ingolstadt gebracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Laut Polizei betragen die Abschleppkosten und der Schaden am Pkw zusammen ca. 11.000 Euro. (AZ)

