Mehr E-Scooter-Unfälle in Neuburg: Verletzungen und kuriose Vorfälle im Fokus

Neuburg

Mehr Unfälle, mehr Ärger: E-Scooter-Fahrer werden in Neuburg zum Problem

Die Zahl der Verletzten auf dem E-Scooter steigt jedes Jahr an. Warum so viele mit den wendigen Fahrzeugen stürzen und so manche Fahrer scheinbar unbelehrbar handelt.
Von Barbara Wild
    Franz Sailer, Verkehrsexperte der Polizei Neuburg, und die beschlagnahmten E-Roller, die derzeit bei der Inspektion aufgewahrt werden.
    Franz Sailer, Verkehrsexperte der Polizei Neuburg, und die beschlagnahmten E-Roller, die derzeit bei der Inspektion aufgewahrt werden. Foto: Barbara Wild

    Sie fahren zu zweit, auf Gehwegen oder entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung: E-Scooter-Fahrer sorgen nicht nur in Großstädten, sondern mittlerweile auch in kleineren Kommunen wie Neuburg für Ärger. Regelmäßig beschweren sich Fußgänger und Autofahrer bei der Neuburger Polizei über deren rücksichtslose Fahrweise. Und seit der Zulassung der Kleinfahrzeuge im Jahr 2019 auf deutschen Straßen steigt auch hier die Zahl der Unfälle.

