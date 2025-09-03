Mehr Touristen, weniger Geschäftsreisende

Mitte September werden Wissenschaftler aus der ganzen Welt in Ingolstadt zu Gast sein. Das Deutsche Medizinhistorische Museum veranstaltet eine große Konferenz, für die rund 100 Experten aus aller Herren Länder anreisen werden und in den örtlichen Hotels übernachten. Doch warum gerade Ingolstadt? Marion Ruisinger, Leiterin des Museums, weiß, warum sich die Stadt als Tagungsort geradezu anbietet: „Ingolstadt ist zentral gelegen, gut erreichbar und als Tagungsort noch nicht so bekannt wie andere europäische Großstädte.“ Genau diese Gründe sind es, weswegen sich viele Gäste für einen Aufenthalt oder gar einen Urlaub in der Stadt entscheiden – und es werden immer mehr Besucherinnen und Besucher. Die Gästezahlen jedenfalls sind in den vergangenen Jahren merklich nach oben gegangen und liegen längst über dem Vor-Corona-Niveau. Die Tourismus-Verantwortlichen in der Stadt wollen nun dafür sorgen, dass die Stadt in den kommenden Jahren noch mehr Gäste anlockt.

