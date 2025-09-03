Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Mehr Übernachtungen durch Touristen in Ingolstadt, weniger Geschäftsreisende

Ingolstadt

Mehr Touristen, weniger Geschäftsreisende

Immer mehr Menschen übernachten in Ingolstadt. Dabei spielt nicht nur die zentrale Lage, sondern auch das Ingolstadt Village eine Rolle.
Von Luzia Grasser
    • |
    • |
    • |
    In Sachen Tourismus arbeitet die Stadt Ingolstadt inzwischen eng mit dem Ingolstadt Village zusammen.
    In Sachen Tourismus arbeitet die Stadt Ingolstadt inzwischen eng mit dem Ingolstadt Village zusammen. Foto: Value Retail (Archivbild)

    Mitte September werden Wissenschaftler aus der ganzen Welt in Ingolstadt zu Gast sein. Das Deutsche Medizinhistorische Museum veranstaltet eine große Konferenz, für die rund 100 Experten aus aller Herren Länder anreisen werden und in den örtlichen Hotels übernachten. Doch warum gerade Ingolstadt? Marion Ruisinger, Leiterin des Museums, weiß, warum sich die Stadt als Tagungsort geradezu anbietet: „Ingolstadt ist zentral gelegen, gut erreichbar und als Tagungsort noch nicht so bekannt wie andere europäische Großstädte.“ Genau diese Gründe sind es, weswegen sich viele Gäste für einen Aufenthalt oder gar einen Urlaub in der Stadt entscheiden – und es werden immer mehr Besucherinnen und Besucher. Die Gästezahlen jedenfalls sind in den vergangenen Jahren merklich nach oben gegangen und liegen längst über dem Vor-Corona-Niveau. Die Tourismus-Verantwortlichen in der Stadt wollen nun dafür sorgen, dass die Stadt in den kommenden Jahren noch mehr Gäste anlockt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden