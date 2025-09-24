Übermüdeter Lkw-Fahrer auf der A9 unterwegs

Die Ingolstädter Verkehrspolizei hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen übermüdeten Lkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, der zuvor mit mehreren gefährlichen Fahrmanövern aufgefallen war. Wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht, meldeten andere Verkehrsteilnehmer gegen 3 Uhr einen auffälligen Sattelzug, der auf der A9 in Richtung München unterwegs war.

50-jähriger Lkw-Fahrer fällt durch gefährliche Fahrmanöver auf der A9 auf

Aufgefallen war der 50-Jährige, weil er mehrmals ohne ersichtlichen Grund alle drei Fahrstreifen benutzte. Rund einen Kilometer nach der Anschlussstelle Ingolstadt-Süd hätte er durch einen plötzlichen Fahrspurwechsel beinahe einen Unfall verursacht, der nur durch ein Bremsmanöver eines Pkw-Fahrers verhindert wurde. Etwa 600 Meter vor dem Autobahndreieck Holledau ereignete sich erneut beinahe ein Unfall, wobei der 50-Jährige fast auf einen vorausfahrenden Tanklastzug aufgefahren war.

Verkehrspolizei Ingolstadt unterbindet die Weiterfahrt des übermüdeten Fahrers

Eine Streife der Verkehrspolizei konnte den Sattelzug des 50-Jährigen schließlich auf einen Parkplatz begleiten, wo die Beamten eine starke Übermüdung des Fahrers feststellten. Der Grund für die gefährlichen Fahrmanöver war demnach jeweils ein Sekundenschlaf. Die Polizei unterband die Weiterfahrt und verordnete dem Mann eine längere Ruhepause. Zu Schaden kam laut Polizei glücklicherweise niemand. (AZ)