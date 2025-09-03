Icon Menü
Burgheim

Mehrfacher Einbruch in Burgheimer Mühle – Polizei sucht Zeugen

In den letzten Wochen wird mehrmals in eine Mühle bei Burgheim eingebrochen. Die Täter sind bis jetzt unbekannt und werden von der Polizei gesucht.
    Bislang unbekannte Täter sind im Zeitraum der letzten vier Wochen mehrmals in die Oggermühle bei Burgheim eingebrochen. Wie die Polizeiinspektion Neuburg berichtet, hebelten die Unbekannten beim letzten Einbruch zwischen dem 29. und 31. August die Hintertüre des Gebäudes auf und gelangten so in den Innenbereich.

    Mühle in Burgheim: Immer wieder Einbrüche – Diebesgut im Wert von 700 Euro entwendet

    Aus der Mühle wurden Angeln und Arbeitsmaschinen im Gesamtwert von rund 700 Euro entwendet. An einem Nebengebäude wurden zudem Schmierereien gefunden. Der Schaden dafür beläuft sich zusätzlich auf rund 300 Euro. Die Polizei geht derzeit von drei weiteren Einbrüchen aus, die im Zeitraum der letzten Wochen verübt wurden. Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)

