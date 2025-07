Verfolgungswahn führte zu Messerangriff auf Profi-Boxer

Weil er sich bedroht und verfolgt fühlte, stach ein Mann einem anderen mit einem Küchenmesser von hinten in den Kopf. Die Tat geschah nicht in einer dunklen Gasse, sondern in aller Öffentlichkeit auf der Fahrt in einem Linienbus in Ingolstadt gegen 21.40 Uhr am 5. September des vergangenen Jahres. Der Beschuldigte musste sich deshalb vor dem Landgericht Ingolstadt verantworten. War es versuchter Mord oder doch „nur“ gefährliche Körperverletzung? Ist der mittlerweile 29-Jährige, der die Tat eingeräumt hat, überhaupt schuldfähig oder derart psychisch krank, dass er sein handeln nicht steuern konnte? Und vor allem: Stellt er auch weiterhin eine Gefahr - und zwar für die Allgemeinheit - dar, sodass er in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden muss? Darüber musste die Kammer um den Vorsitzenden Richter Konrad Kliegl nun entscheiden.

Dorothee Pfaffel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ingolstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ingolstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis