Messerattacke in Ingolstadt: Tatverdächtiger in U-Haft

Auf offener Straße ist es am Montag in der Ingolstädter Altstadt zu einem Messerangriff gekommen. Ein 35-jähriger Mann stach auf seine 27-jährige Partnerin ein und wurde noch vor Ort von der Polizei festgenommen. Wie ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord auf Nachfrage mitteilte, befindet sich der Mann inzwischen in Untersuchungshaft.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord ereignete sich der Angriff am Montagmorgen gegen kurz vor 9 Uhr in der Adolf-Kolping-Straße. Der 35-Jährige fügte der Frau mehrere Stichverletzungen zu, Passanten alarmierten die Polizei. Die 27-Jährige kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus und befindet sich laut den zuständigen Ärzten außer Lebensgefahr. Der nach Polizeiangaben dringend Tatverdächtige wurde noch am Tatort festgenommen. Passanten, die den Vorfall mitbekamen, wurden zunächst von einem Kriseninterventionsteam betreut. Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt jetzt wegen des Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt.

Messerattacke in Ingolstadt: Handelt es sich um Beziehungstat?

Warum der Mann auf seine Frau eingestochen hat, ist nach wie vor unklar, so der Polizeisprecher. Ob es sich um eine Beziehungstat handelt, konnte der Sprecher am Mittwoch nicht beantworten. Psychisch krank ist der Tatverdächtige nach aktuellem Ermittlungsstand nicht.