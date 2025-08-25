Icon Menü
Messerbedrohung in Ingolstadt: Polizei sucht dringend Zeugen nach Schlägerei mit mehreren Personen

Ingolstadt

Ingolstadt: Mann mit Gürtel geschlagen und mit Messer bedroht – Polizei startet Zeugenaufruf

In der Kupferstraße in Ingolstadt wird ein Mann von mehreren Angreifern brutal attackiert und mit einem Messer bedroht. Die Polizei sucht Zeugen.
    In Ingolstadt wurde ein Mann von mehreren Angreifern attackiert und mit einem Messer bedroht. Die Polizei sucht Zeugen. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Am Sonntagabend ist es in der Kupferstraße in Ingolstadt zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen einem 27-Jährigen und einer Gruppe von fünf jungen Männern gekommen. Das Motiv ist bisher nicht bekannt.

    27-Jährigem wird Nase gebrochen: Polizei Ingolstadt bittet nach Angriff um Zeugenhinweise

    Wie die Polizeiinspektion Ingolstadt mitteilt, schlugen mehrere Beteiligte auf den Mann ein. Ein Täter aus der Gruppe versetzte ihm einen Faustschlag ins Gesicht, ein weiterer schlug ihn mit einem Gürtel. Außerdem wurde der 27-Jährige mit einem Messer bedroht. Eine Zeugin beobachtete die Tat und verständigte sofort den Notruf. Als die Polizei eintraf, waren die Beteiligten jedoch bereits geflüchtet. Der Geschädigte erlitt eine gebrochene Nase und musste durch den Rettungsdienst versorgt werden. Die Polizei startet einen Zeugenaufruf: Die gesuchten Personen sollen circa 17-19 Jahre alt, dunkel gekleidet und arabischer Abstammung sein – Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841/9343-2222 entgegen. (AZ)

