„Mia san Oans“: Werner Schmidbauer begeistert im Nassenfelser Burghof

Es ist das eindrucksvolle Ambiente der Burg Nassenfels, das seit genau 20 Jahren zahlreiche bekannte Künstlerinnen und Künstler sowie ein Publikum der Region und weit darüber hinaus in den Innenhof der ehemals mittelalterlichen Wasserburg lockt. Für die Jubiläumsauflage ist es Veranstalterin Lena Oginski und ihrem Team gelungen, erneut für ein überaus ansprechendes Programm zu sorgen. Dreiviertelblut, Django Asül, Django 3000, Cuba Boarisch 2.0, „Kreiz und Quer“, Martina Schwarzmann und Werner Schmidbauer, so die Veranstalterin, sind alle Teil der Kulturtage-Geschichte. „Ich freue mich sehr, dass diese herausragenden Künstlerinnen und Künstler immer wieder gerne nach Nassenfels kommen, um das Publikum zu begeistern.“

Einzigartige Atmosphäre der Burg Nassenfels lockt ein überregionales Publikum an

Kabarett, Musik aus Bayern und weit darüber hinaus, Heimatsound und Soloprogramme werden vom Publikum in dieser einzigartigen Atmosphäre immer wieder gerne angenommen. Seit 2023 ist Werner Schmidbauer unterwegs mit seinem Soloprogramm „Mir san Oans“, denn, so der Liedermacher, „nur in einem respektvollen Miteinander kann Leben auf dieser Welt funktionieren“.

Er beeindruckte bei seiner Solo-Tournee im restlos ausverkauften Innenhof der Burg und das bei bestem Wetter und herrlicher Stimmung. Seine Musik ist schnörkellos, regt zum Nachdenken an, lenkt den Blick auf gesellschaftliche Veränderungen und versucht gegen die tiefen Risse der Gesellschaft und der Welt anzukämpfen. „Auch ich spüre Zweifel, Angst und auch Wut in mir, aber noch stärker den festen Glauben daran, dass wir es immer noch in der Hand haben, zusammen aufzustehen und gegen Angst, Zweifel, Spaltung und Zerstörung anzugehen. Dazu müssen wir aber begreifen, dass wir als Menschheit den wunderbaren Reichtum dieses Planeten schützen und das Leben auf der Erde friedlich und gerecht teilen müssen. Denn eins wird mir immer klarer: Mia San Oans“, so bringt es Werner Schmidbauer an diesem Abend und auch in seinem aktuellen Album auf den Punkt.

In dem über zwei Stunden servierten Solo-Programm wirkt Schmidbauer, seit 45 Jahren auf der Bühne, ungemein authentisch. Er erzählt von Liebe, Trauer, Verlust, Freundschaft, Erlebnissen aus anderen Ländern und gibt Anekdoten mit Martin Kälberer sowie Pippo Pollina (Süden) preis und das mit großer Empathie und auch etwas Euphorie. Das Publikum hört dabei gespannt zu, fühlt sich keineswegs gelangweilt und erfreut sich an Musik „nur mit Stimme und Gitarre“, so Schmidbauer selbst, aber technisch wie gesanglich überaus präzise und perfekt.

Werner Schmidbauer hinterlässt nachdenkliche, aber begeisterte Zuschauer in Nassenfels

Die Texte seiner Lieder, selbst notiert, vielfach aus seinem Leben, wie „I glaub“, „616 Pflasterstoana“, „Oida Mo“, „Lillesand“ oder „Mia san Oans“ verdeutlichen seine Offenheit sowie seine faszinierende Bühnenerfahrung. Schmidbauer will Mut machen, die Spaltungen zu überwinden, endlich zu begreifen, dass wir alle verbunden sind und es nur gemeinsam schaffen können, unseren Planeten und uns selbst als Menschheit zu retten. „Oa Leben oder koans.“: Dafür steht er ein und hinterlässt nach drei Zugaben ein spürbar beeindrucktes, aber auch etwas nachdenkliches Publikum. Die Kulturtage in Nassenfels, dies wurde einmal mehr deutlich, sind eine Bereicherung für das Kulturleben der Region – und nach diesen erfolgreichen 20 Jahren sollte die Reihe, so Veranstalterin Lena Oginski, sicherlich weitergehen.