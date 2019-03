18:53 Uhr

miba: Was auf der Gewerbeschau in Ingolstadt los ist

Am 6. April öffnet die Mittelbayerische Ausstellung ihre Tore auf dem Ingolstädter Volksfestplatz. Die Besucher können dort einiges erleben.

Von Manfred Dittenhofer

Es gibt viel Bewährtes, aber auch viel Neues: Katherina Köhler hat für die erste Mittelbayerische Ausstellung in Ingolstadt ohne Heinrich Sandner einen bunten Mix zusammengestellt. Im vergangenen Jahr hatte Köhler, die bereits die rechte Hand von Sandner war, das Unternehmen von dessen Frau übernommen. Neben der miba in Ingolstadt veranstaltet die Sandner Messe GmbH auch ähnliche Messen in Schweinfurt und Regensburg. Köhler nun stellte am Dienstag das Messekonzept vor und führte vorab schon mal virtuell durch die Ausstellungshallen.

In Halle 2 können die Besucher in Ingolstadt entschleunigen

Los geht es im zentralen Festzelt, für das die Ingolstädter Brauerei Herrnbräu die Getränke liefert und die Firma Stiftl den Festwirt stellt. In Halle eins dann befinden sich – bereits gute Tradition – die Tiere. Dort findet man zum Beispiel die Imker, die nicht nur Honig feilbieten, sondern viele Imkereiprodukte und Interessantes zu den Insekten im Angebot haben. In Halle zwei gibt es etwas Neues: Dort soll der Besucher entschleunigen. Die Halle steht ganz im Zeichen von Körper, Geist und Seele. Besucher können sich über Fitness und Gesundheit informieren. Außerdem kann man beim Bühnenprogramm auch selbst mitwirken. Dazu wird ein gemütliches Catering nach dem Motto „Aloha Hawaii“ angeboten.

Die Halle 12 ist für Kinder und Jugendliche

In Halle vier präsentieren sich fünf Partnerstädte von Ingolstadt. Außerdem gibt es dort einen Vorgeschmack auf die Landesgartenschau. Auch die Handwerker sind mit ihrem Können hier vertreten. Weiter zur Halle fünf, der Gesundheits-Halle: mit Wellnessprodukten, Naturkosmetik, Ernährungsthemen und den Ständen der Krankenkassen. In den Hallen sechs bis zehn dann das klassische Bauen und Wohnen. Vom Dämmziegel bis zum Gurkenhobel ist dort allerlei zu bestaunen. Und in Halle zehn findet man dann auch die mongolische Folkloregruppe Khukh Mongol, die mit ihrem mongolischen Kehlkopfgesang die Besucher weit in den Osten entführen. Die Mongolen sind mit ihrem typischen Steppenzelt, der Jurte, und den Kaschmirprodukten bereits zum zehnten Mal bei der miba dabei. Ein Stück Tourismus, der dann auch in Halle elf Thema ist. Heuer kann sich der Besucher auch wieder über regionale Freizeitmöglichkeiten informieren. Die Halle elf gehört auch dem Auto. Und in Halle zwölf wieder etwas völlig Neues: Erstmals präsentieren sich die vier Jugendringe der Region, aus Ingolstadt, Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen, gemeinsam in ihrer gesamten Bandbreite. Ihr Programm richtet sich an Kinder, Familien und junge Erwachsene bis etwa zum 27. Lebensjahr. Zum Mitmachen animieren Trendsportarten, das kreative Handwerk, die digitale Welt, Indoor-Sportarten und Spiele.

miba in Ingolstadt ist täglich ab 10 Uhr geöffnet

Landtagsabgeordneter Albert Grob wird zusammen mit Ingolstadts Oberbürgermeister Christian Lösel und dem mongolischen Botschafter die Messe am Samstag, den 6. April, um 10 Uhr eröffnen. Bis zum 14. April ist die Messe dann täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. An vielen Aktionstagen gibt es Eintrittsermäßigungen. Senioren erhalten am Montag verbilligten Eintritt, am Dienstag kommen Pärchen, egal in welcher Konstellation, zu zweit mit einer Eintrittskarte auf die Messe. Der Mittwoch ist Familientag. Die Eltern zahlen an diesem Tag den Preis der Kinder und ihre Kinder haben freien Eintritt. Und am Donnerstag sind die Mädels-Gruppen angesprochen. Drei Frauen erhalten dann als Kleingruppe Vergünstigungen.

Auf die Besucher warten in 13 Hallen mit einer Fläche von rund 18.000 Quadratmetern und auf dem Freigelände über 300 Aussteller. Über ein Drittel von ihnen kommt aus Ingolstadt, ein weiteres Drittel aus Bayern, sechs Prozent der Aussteller sind aus dem Ausland.

