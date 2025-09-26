„Ich möchte keine Zwietracht mehr“: Wittmair kandidiert als OB in Neuburg und schlägt neue Töne an

Michael Wittmair wird erneut für das Amt des Oberbürgermeisters in Neuburg kandidieren. Dieses Mal allerdings tritt er für die ÖDP an und nicht mehr für die Partei Die Linke. Vom Vorstand der ÖDP wurde er bereits einstimmig empfohlen, Ende Oktober soll die offizielle Nominierung durch den Ortsverband Neuburg-Rohrenfels erfolgen. Die ÖDP will bei der Kommunalwahl am 8. März auch eine eigene Stadtratsliste stellen.

Bereits 2020 war Michael Wittmair, der im Schwalbanger ein Fotostudio mit gleichem Namen als Inhaber betreibt, als Oberbürgermeister-Kandidat angetreten. Damals holte er 1,8 Prozent der Stimmen. In Erinnerung ist sicher vielen noch sein Auto mit dem Kennzeichen ND-OB-2020. Mittlerweile fährt er ein orangefarbenes Fahrzeug mit einem anderen Kennzeichen. Orange ist die Farbe der ÖDP. Er zog in den Stadtrat ein und sorgte dort dank verbaler Entgleisungen für so manchen Eklat.

Michael Wittmair will für die ODP das Neuburger Rathaus erobern

Erst seit wenigen Monaten ist Wittmair nicht mehr bei den Linken. „Im Kreisverband gab es einige Änderungen und das hat von der Ausrichtung der Politik nicht mehr gepasst“, erklärt er in kurzen Worten. Die Linke konzentriere sich massiv auf die junge Generation. Inhaltlich sei er aber auf Verkehrsthemen fokussiert. Der „Übergang“ zur ÖDP sei naheliegend gewesen, da er mit dem Kreisvorsitzenden Holger Geißel aus Rohrenfels gut bekannt sei. „ÖDP hat die Themen Familie und Ökologie. Das passt.“

Erwartungsgemäß will Wittmair aus den Wahlkampf inhaltlich mit Verkehrsthemen angehen. Seit Jahren kämpft er für den Einbahnstraßenring in der Neuburger Innenstadt und hat dazu mehrere Anträge geschrieben. „Aber wenn mein Name drauf steht, wird abgelehnt, egal ob die Idee gut ist“, ist er überzeugt. Als Gegner des aktuellen Brückenplans - Wittmair ist für eine Querung oder Unterführung in der Hertlein-Kurve - will er dagegen Verkehrsprobleme in der Innenstadt anders lösen. Bessere Bedingungen für Radfahrer und mehr Barrierefreiheit für Rollstuhlfahrer sind sein Ziel.

„Ich möchte Frieden im Stadtrat“ sagt der Kandidat Wittmair

Der 58-Jährige bringt aber auch für ihn neue Töne an. „Ich möchte Frieden im Stadtrat, statt Hickhack und Zwietracht. Parteipolitik muss hinten anstehen, sonst kommen wir nicht weiter.“ Zudem hat er wieder viele neue und bekannte Ideen im Köcher. „In den nächsten Jahren geht es mehr denn je um die Zukunft unserer Stadt.“ Die Belebung der Markthalle, Grüne-Welle bei der Ampelschaltung oder eine Neuausrichtung bei der Erschließung neuer Baugebiete - Wittmair hat sich zu vielen Themen bereits ausgiebig Gedanken gemacht. Im Wahlkampf ab Herbst hat er deshalb viel vor.