„Warum tut da niemand was?“ Der schonungslose Bericht einer geplagten Agilis-Pendlerin

Verspätungen, ausgefallene Züge, dreckige Abteile und schlechte Kommunikation mit den Fahrgästen - die Beschwerdeliste von Bettina Müller in Sachen Bahnverkehr auf der Strecke zwischen Donauwörth und Ingolstadt ist lang. Seit fast 30 Jahren ist die Burgheimerin auf dieser Strecke fast täglich unterwegs. Sie kennt die Zeit, als noch die Deutsche Bahn das Gleis bediente, und hat tägliche Pendler-Erlebnisse mit Agilis. „Ich habe schon viel mitgemacht und zähneknirschend hingenommen. Aber dieser Zustand ist nicht mehr tragbar“, sagt die 38-Jährige in einer schonungslosen Abrechnung mit der Eisenbahngesellschaft.

Schon als Schülerin fuhr Bettina Müller regelmäßig Zug. Erst nach Neuburg in die Schule, später zur Berufsschule nach Ingolstadt. „Ich erinnere mich, dass vielleicht einmal ein Zug ausgefallen ist. Verspätungen gab es sicher auch, aber nicht in diesem Ausmaß“, so Müller. Als Berufsanfängerin fuhr sie mit dem Zug über Donauwörth nach Augsburg. 2011 übernahm Agils die Strecke und versprach bessere Leistung als die DB. Doch das wurde nicht gehalten. „Richtung Augsburg war es immer eine Glückssache, ob ich den Anschluss bekomme. Und nach Hause hat Agilis auch oft nicht gewartet“, berichtet Müller.

Der Nachmittags-Zug von Ingolstadt nach Neuburg fällt einfach aus – und niemand informiert die Fahrgäste

Seit 2019 arbeitet Bettina Müller bei der Stadt Ingolstadt. Täglich fährt sie um 5.49 Uhr mit der Bahn, nachmittags um 16.34 Uhr geht ihr Zug zurück. Eigentlich. „Spätestens seit 2024 hat sich die Zuverlässigkeit der Agilis nochmal massiv verschlechtert“, sagt Müller. Der Zug kommt schon morgens kaum einen Tag pünktlich. Doch vor allem auf der Strecke zurück gibt es ein großes Problem.

Regelmäßig steht sie mit knapp hundert Leuten am Gleis. Die meisten von ihnen wollen zurück nach Hause in den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Doch der Zug kommt einfach gar nicht. Und auch mitgeteilt wird es den Fahrgästen nicht. „Die Verbindung wird am Bahnsteig angezeigt, aber es gab keine Information, dass sie ausfällt.“ Die Folge: Die Fahrten in die Arbeit und zurück sind für Müller eine „absolute Zumutung“. Ersatzbusse gibt es nicht.

Bettina Müller hat auf allen möglichen Kanälen versucht, ihre berechtigten Beschwerden an die Verantwortlichen heranzutragen. Sie meldete es dem Lokführer, falls das möglich war. Sie schrieb dem Kundenservice via Facebook-Chat, E-Mail oder rief immer wieder an. Sie schrieb zweimal einen Brief an die Geschäftsleitung der Agilis Verkehrsgesellschaft.

Die Antworten waren und sind stets die gleichen: Es gibt zu wenige Fahrzeuge und zudem fallen Züge wegen technischer Mängel aus. Es gibt zu wenige Lokführer oder die eingeteilten werden kurzfristig krank. Signalstörungen auf dem Gleis, vorfahrtsberechtigte Züge der DB oder des Güterverkehrs auf einer eingleisigen Strecke, analog betriebene Stellwerke. „Seit Jahren höre ich die gleichen Gründe. Aber warum tut da niemand was, dass sich das endlich ändert?“, fragt sich Müller.

Briefe an Landtagsabgeordnete und die Geschäftsleitung versandeten im nichts

Also wandte sie sich an die politischen Vertreter: Sie schrieb im Frühjahr 2024 an den regionalen Landtagsabgeordneten Roland Weigert (FW). Zweimal schilderte sie ihm per Mail ihr Problem, suchte bei einem Tag der offenen Tür im Bayerischen Landtag sogar das direkte Gespräch mit ihm. „Ich habe nichts mehr gehört“, sagt Müller ernüchtert.

Weil es hier keine Rückmeldung gab, nahm sie mit der Grünen-Landesvorsitzenden Eva Lettenbauer Kontakt auf. Lettenbauer wohnt in Daiting im Nachbarlandkreis Donau-Ries. Diese kümmerte sich, bestätigte die strukturellen Probleme auf der Donautalbahn. Sie versicherte in einer Mail, sich dafür einzusetzen, dass mehr Geld für den Ausbau des Schienennetzes zur Verfügung steht. Das Ergebnis: Alles bleibt so schlecht wie es war.

Pendlerin auf der Donautalbahn fordert endlich grundlegende Verbesserungen

„Das ist alles ganz nett, aber das löst nicht das Problem“, sagt Müller. In ihren Augen haben sich die Verantwortlichen im Mangelzustand eingerichtet, die Politik sieht tatenlos zu und die Fahrgäste baden es aus. Müller geht es nicht nur um sich: „Ich kenne so viele Menschen, die beruflich und auch familiär auf eine funktionierende Zugverbindung angewiesen sind. Sie werden nahezu täglich enttäuscht und sind damit massiv unter Druck.“

Erfreut habe sie zur Kenntnis genommen, dass die Stadt Neuburg nun eine offizielle Beschwerde an Agilis richten werde. Immerhin: „Das ist ein Anfang, vielleicht entsteht ja mal Druck, dass sich hier etwas ändern muss.“