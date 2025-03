Tatort-Star Miroslav Nemec überzeugt im Stadttheater

„Hast du jemals etwas so schön zusammenkrachen gesehen?“, lacht Miroslav Nemec tanzend auf der Bühne des Stadttheaters. Der aus dem Münchner Tatort bekannte Schauspieler rezitierte gemeinsam mit musikalischer Untermalung der „Orchistra Laskarina“ Nikos Kazantzakis‘ Werk „Alexis Sorbas“. Der bekannte Roman samt Verfilmung sorgte für einen gefüllten Theatersaal in der Altstadt. Nemec bewies, dass er auch Theater bestens beherrscht.

Das autobiografische Werk Kazantzakis‘ behandelt die Freundschaft zwischen dem pragmatischen, vernunftdenkenden Ich-Erzähler und dem intuitiv-lebensfröhlichen Alexis Sorbas. Beide sowie alle weiteren vorkommenden Charaktere spielt Nemec stimmlich voll aus, sodass in Dialogen einfach unterschieden werden kann, wer mit wem spricht.

Stadttheater Altstadt: Miroslav Nemec begeistert mit Kazantzakis' „Alexis Sorbas“ und musikalischer Begleitung.

Im Hafen von Piräus lernen sich die beiden kennen, und der Erzähler lässt ihn für sich spontan in einem Kohlebergwerk auf Kreta arbeiten, das im Familienbesitz des Erzählers ist. Beide reisen auf die Insel und kommen bei der Pension von Madame Hortense unter, eine Kurtisane mittleren Alters. Sorbas versteht sich gut mit ihr und geht auf Tuchfühlung, Hortense verliebt sich daraufhin in ihn.

Das Bergwerk erscheint mittlerweile eher marode als funktionstüchtig, weswegen Sorbas vorschlägt, stattdessen ein Sägewerk zu eröffnen und das Holz mittels einer Seilbahn vom Wald hangabwärts zu transportieren. Nebenbei versucht Pavlos, der Sohn des Dorfschulzen, die junge Witwe Surmelina für sich zu gewinnen, wird aber mehrfach abserviert. Sorbas verkuppelt stattdessen den schüchternen Basil mit ihr, der sich nach langer Zeit traut, mit ihr zu nächtigen.

Alexis Sobas - das ist die Geschichte, die Miroslav Nemec im Stadttheater erzählt

Daraufhin begeht Pavlos Selbstmord, sein Vater köpft daraufhin Surmelina am Folgetag. Madame Hortense stirbt an Krankheit daraufhin und ihr Hotel wird vom gesamten Dorf geplündert. Die Seilbahn, die währenddessen fertiggestellt wurde, soll dennoch eingeweiht werden. Doch nach den ersten drei Baumstämmen, die zeremonisch die Bahn herabgelassen werden, bricht das Konstrukt in sich zusammen. Sorbas und der Ich-Erzähler stehen nun lachend und tanzend am Strand, nun trennen sich wieder ihre Wege. Die Geschichte endet mit Sorbas‘ Tod, von dem der Ich-Erzähler Jahre später in einem Brief erfährt.

Musikalisch begleitet das Ensemble der „Orchistra Laskarina“ die erzählte Geschichte sehr passend, mit wiederkehrenden und teilweise identischen Melodien zieht sich ein roter Faden musikalisch durch die Aufführung. Ein griechisches Hackbrett (Santouri), gespielt von Komalé Akakpo, das Sorbas inhaltlich auch in der Geschichte spielt, ist hier das Highlight. Eine griechische Laute (Bouzuki), gespielt von Matthias Hautsch gibt es thematisch passend ebenfalls.

Das Cello, gespielt von Ana Helena Surgik, und Schlagzeug, gespielt von Matthias Hautsch, machen das Ensemble komplett. Abwechselnd und teilweise gleichzeitig zur Erzählung des Tatort-Stars Nemec wird die Geschichte erzählt und führt zu einem vollen Klang und einer kompletten Atmosphäre im Stadttheater. Zwischen einem Tisch, einem Stehpult und einem kleinen Sofa wechselt er die Positionen während der Erzählung und begleitet diese mit kleinen Tanz-, sowie Gesangseinheiten.