Töpfermarkt zieht wieder zahlreiche Gäste an

Sommersonne und Schüssel-Rausch – der Neuburger Töpfermarkt zog am Wochenende zahlreiche Gäste in die Altstadt. Eine höhere Besucherdichte gibt es dort nur beim Schloßfest. Veranstalter Manuel Bedynek sieht den Markt auch als Statement gegen den zunehmenden Onlinehandel.

Zu Eröffnung des Neuburger Töpfermarktes stauten sich bereits die Besucher am Eingang zum Marstall. Foto: Winfried Rein

Im Vorfeld hatte er 700 Töpfer und Händler angeschrieben. 65 Betriebe sagten für Neuburg zu. Bedynek reichte diese Quote nicht aus, trotzdem hat er ein gutes Angebot zusammengestellt. Neue Gesichter sind darunter und vertraute Stammgäste im Marstall und Boxenstall. Auch der Innenhof war diesmal gut bestückt. „Ich musste aber feststellen, dass mehr Handwerker verstärkt das Internet als Vertriebsweg nutzen“, erzählt Manuel Bedynek.

Der Neuburger Töpfermarkt bewahrt ein Stück Handwerkstradition

Zu Eröffnung Samstagvormittag ließ er die bereits zahlreich anwesenden Besucher etwas warten, damit die Eröffnungsworte nicht untergingen. Landrat Peter von der Grün und Bürgermeister Hans Habermeyer bedankten sich beim Veranstalter, „dass er das Highlight Töpfermarkt in die Hand genommen hat und weiterführt“. Damit bewahre er eine Handwerkstradition und fördere den Fremdenverkehr in Stadt und Landkreis. Claudia Unger hatte den von Fritz Seebauer „erfundenen“ Töpfermarkt 2023 übergeben.

Nach dem Ansturm am Vormittag ebbte der Besucherandrang am Nachmittag ab - sehr zum Leidwesen von Veranstalter Bedynek, der zunächst zufrieden, später allerdings etwas enttäuscht war. Aus der Region seien viele Menschen gekommen, aber die Einheimischen seien ausgeblieben, wie er sagt. Vielleicht hat es die Neuburger bei dem schönen Wetter eher ein letztes Mal ins Brandlbad gezogen.

Die Aussteller präsentierten ihre Waren trotzdem gerne. Sie schätzen den direkten Kundenkontakt „Mit dem Internet kann ich nichts anfangen“, berichtet Gabi Winterl. Die Töpfermeisterin aus München investiert ihre Zeit lieber in schöne Produkte und Marktbesuche wie beim Tollwoodfestival in ihrer Heimatstadt. In Neuburg zeigt sie buntes Gebrauchsgeschirr mit Schmetterlingen. „Ich kann nur bunt und fröhlich“, lacht die Keramikerin.

„Das wäre was für die Küche." Landrat Peter von der Grün schaut sich beim Rundgang die bunten Produkte von Gabi Winterl aus München an. Foto: Winfried Rein

Ihr Kollege Klaus Heigl, ebenfalls aus München, freut sich sehr über den Fortbestand des Neuburger Marktes. Seit 30 Jahren verkauft er seine Keramik im Marstall. Er findet, „dass die Jungen den Markt wieder gegen das Internet umdrehen“. Das heißt Präsenz und Einblicke in die Handwerksarbeit geben. Katja Juch aus Genderkingen fertigte eines ihrer lustigen Hühner aus Ton im Marstallhof.

Auf dem Neuburger Töpfermarkt wurde auch live getöpfert. Foto: Neuburg

Manche Aussteller kommen seit 40 Jahren nach Neuburg zum Töpfermarkt

Zu den treuesten Anbietern gehört Nikolaus Pollok aus Obernzell bei Passau. Als Mann der ersten Stunde von Fritz Seebauer geworben, bringt er seine Produkte ohne Unterbrechung nach Neuburg mit. „Heuer werden es 40 Jahre“, sagt der Niederbayer mit einem großen Sortiment an Gebrauchsgeschirr und einigen Neuheiten. Familie Weber aus Neumarkt platziert ihre Tierkeramiken immer am gleich Platz im Marstallhof. Wer kauft Kreuzottern und Ringelnattern aus Keramik? Antwort: „Für den Garten und zum Erschrecken der Schwiegermutter.“

Nikolaus Pollok aus Obernzell bei Passau ist mit seiner Ware seit 40 Jahren im Marstall vertreten. Foto: Winfried Rein

Tatyana Krivenko aus dem fränkischen Entenberg töpfert Pandas und Füchse. Sie orientiert sich weniger am Markt „und mehr an meinem künstlerischen Willen“. Rechtsanwältin Barbara Auerbach töpfert nebenbei und bot Gebrauchskeramik ohne Schnickschnack im Boxenstall an. Ihre Familie ist nach sieben Jahren San Francisco in Ammerfeld gelandet. „Wir fühlen uns dort sehr wohl, nach USA würden wir derzeit ohnehin nicht mehr gehen.“

Auch die Kleinen fanden Gefallen an den getöpferten Kunstwerken. Foto: Winfried Rein

Am zweiten Tag war der Töpfermarkt Ziel des Sonntagsausflugs. Neben der Irdenware, Geschirr und Dekorartikeln nahmen sich etliche Besucher vom Bauernmarkt Dinkelbrot, Kürbisse, Schinken, Erntedankkränze, geflochtene Weidenkörbe, Naturbürsten oder Lavendelseifen mit. Anna Reil informierte über ihren Biobauernhof in Oberhausen und violette Kartoffeln der Sorte „Purple Rain“. Der Biergarten war voll besetzt und der Stand von Kloster Plankstetten belagert. Fritz Seebauer (1928-2022) hätte seine Freude gehabt. Als er den Neuburger Töpfermarkt Anfang der 1980er Jahre vorstellte und zum ersten Mal organisierte, ist er ausgelacht worden.