Wilde Verfolgungsjagd mit 160 km/h auf der B16 bringt dem Fahrer eine Haftstrafe

Ein 34-jähriger Ungar hat der Polizei in Pfaffenhofen und Neuburg mit einem gestohlenen Auto eine rasante Verfolgungsjagd geliefert. Jetzt erhielt er die Quittung: Das Neuburger Schöffengericht verhängte zwei Jahre Haft und drei weitere Jahre Führerscheinentzug.

Mann steuerte gestohlenen Mercedes durch Deutschland

Der ungarische Staatsbürger, der zuhause angeblich einen Holzhandel betreibt, war im Juni dieses Jahres nach eigenen Angaben „geschäftlich“ unterwegs. Das Gericht ging allerdings davon aus, dass er den Mercedes nicht regulär in Stuttgart erworben, sondern kurzgeschlossen und gestohlen hatte. Damit fuhr er „irrlichternd durch Deutschland“, wie es der Vorsitzende Richter Christian Veh formulierte. Der Mann hielt an Tankstellen in Stuttgart, Leipzig und Regensburg, tankte voll, ließ sich Zigaretten geben und brauste dann ohne zu zahlen davon.

Nach seinem letzten Tankbetrug in Reichertshofen-Ronnweg entdeckten ihn Streifenbeamte aus Ingolstadt bei Manching auf der Bundesstraße 16 in Höhe des Gewerbegebietes „Weiherfeld“. Der 34-Jährige ignorierte alle Anhalteversuche der Polizisten und gab Gas. Er raste Richtung Neuburg und bog nach Bruck ab. Über Stock und Stein auf unbefestigten Feldwegen ging die Jagd weiter zurück Richtung Ingolstadt. In Weichering kam der Autodieb im Wohngebiet nicht mehr weiter, die Polizisten stellten ihn gegen 21.30 Uhr im Ort. Während seiner Flucht auf der B16 hatte der Fahrer nach Angaben der Verfolger Geschwindigkeiten bis zu 160 Kilometer pro Stunde erreicht – bei höchstens erlaubten 100 km/h. Außerdem habe er immer wieder andere Verkehrsteilnehmer gefährlich überholt. Der Fahrer kam in Untersuchungshaft, der Mercedes wurde sichergestellt. Er war ebenso wie die Kennzeichen als gestohlen gemeldet gewesen.

Neuburger Gericht spricht Urteil

Im Neuburger Gerichtssaal räumte der Angeklagte den Sachverhalt weitgehend ein. Staatsanwalt Lehmann hielt ihm rücksichts- und verantwortungsloses Fahren mit höchster Unfallgefahr vor. Der Anklagevertreter verlangte zweieinhalb Jahre Freiheitsstrafe ohne Bewährung, Verteidiger Wolfgang Kleßinger hielt die „Einwirkung“ von vier Monaten Untersuchungshaft für ausreichend und wollte Bewährung für seinen Mandanten. „Da führt überhaupt kein Weg hin“, sagte Richter Christian Veh in der Urteilsbegründung. Wer ins Land einreise, um Diebstähle zu begehen und als Raser andere in Gefahr bringe, habe keine Bewährung mehr zu erwarten. „Im Übrigen glaube ich Ihnen nicht“, so der Richter zum Angeklagten, „dass Sie in Ungarn straffrei geblieben sind“. Das Gericht erkannte auf Diebstahl, Betrug, versuchte Körperverletzung und vorsätzliche Straßenverkehrsgefährdung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.