Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Mit 3,7 Promille: Frau randaliert lautstark vor Klinik in Neuburg – und beleidigt Polizisten

Neuburg

Mit über 3,7 Promille in die Ausnüchterungszelle: Frau randaliert vor Klinikum Neuburg

In Neuburg randaliert eine 40-jährige Frau vor der Notaufnahme der Klinik Neuburg. Die Frau war stark alkoholisiert und kam in Gewahrsam der Polizei Neuburg.
    • |
    • |
    • |
    In Neuburg randaliert eine 40-jährige Frau vor der Klinik. Mit über 3,7 Promille kommt sie in die Ausnüchterungszelle.
    In Neuburg randaliert eine 40-jährige Frau vor der Klinik. Mit über 3,7 Promille kommt sie in die Ausnüchterungszelle. Foto: Marcus Brandt, dpa (Symbolbild)

    Eine 40-jährige Frau aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist am Montagnachmittag von der Polizei Neuburg in Gewahrsam genommen worden, nachdem sie lautstark vor der Notaufnahme des Klinikums randaliert hatte.

    Neuburg: Frau beleidigt Polizisten und verbringt die Nacht in der Ausnüchterungszelle

    Nach Angaben der Polizeiinspektion Neuburg ging gegen 17.16 Uhr die Mitteilung ein, dass die Frau stark alkoholisiert vor der Notaufnahme randalierte. Beim Eintreffen der Beamten verhielt sie sich aggressiv und beleidigte eine Polizistin. Ein Alkotest ergab einen Wert von über 3,7 Promille. Nach ärztlicher Untersuchung wurde die Haftfähigkeit festgestellt und die Frau in Gewahrsam genommen. Sie verbrachte die Nacht in einer Ausnüchterungszelle. Gegen sie wird wegen Beleidigung ermittelt. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden