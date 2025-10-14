Mit über 3,7 Promille in die Ausnüchterungszelle: Frau randaliert vor Klinikum Neuburg

Eine 40-jährige Frau aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist am Montagnachmittag von der Polizei Neuburg in Gewahrsam genommen worden, nachdem sie lautstark vor der Notaufnahme des Klinikums randaliert hatte.

Neuburg: Frau beleidigt Polizisten und verbringt die Nacht in der Ausnüchterungszelle

Nach Angaben der Polizeiinspektion Neuburg ging gegen 17.16 Uhr die Mitteilung ein, dass die Frau stark alkoholisiert vor der Notaufnahme randalierte. Beim Eintreffen der Beamten verhielt sie sich aggressiv und beleidigte eine Polizistin. Ein Alkotest ergab einen Wert von über 3,7 Promille. Nach ärztlicher Untersuchung wurde die Haftfähigkeit festgestellt und die Frau in Gewahrsam genommen. Sie verbrachte die Nacht in einer Ausnüchterungszelle. Gegen sie wird wegen Beleidigung ermittelt. (AZ)