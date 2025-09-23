Neuburger Parkbad öffnet wieder: Diese Neuerung wartet auf die Besucher

Seit Wochen wird im Neuburger Parkbad schon gewerkelt, „nun sind wir in der heißen Phase vor der Eröffnung“, sagt Andreas Bichler. Nachdem sich das Brandlbad in die Herbst- beziehungsweise Winterpause verabschiedet hat, blickt der Bereichsleiter der Neuburger Stadtwerke mit seinem Team auf die anstehende Hallenbadsaison, die an diesem Samstag, 27. September, startet. Bis dahin gibt es noch einiges zu tun – und die Besucher dürfen sich auch über eine Neuerung freuen.

Katrin Kretzmann

86633 Neuburg

Parkbad