Kommunalwahl: Diese Kandidaten schickt der CSU-Kreisverband ins Rennen

Die CSU im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hat ihre Kandidaten für die bevorstehende Kommunalwahl im März 2025 vorgestellt. Unter der Federführung von Kreisvorsitzender Martina Keßler entstand eine Liste, die nicht nur einstimmig beschlossen wurde, sondern nach ihren Worten auch „ein Spiegelbild unserer Gesellschaft“ ist.

Wie es in der Mitteilung des CSU-Kreisverbands weiter heißt, umfasst die Aufstellung Vertreter aus Landwirtschaft, Handwerk, Wirtschaft, Ehrenamt und sowie weiteren Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Auch die Altersstruktur ist breit gefächert – von jungen engagierten Bürgerinnen und Bürgern bis hin zu erfahrenen Persönlichkeiten.

CSU Neuburg-Schrobenhausen stellt Kandidaten für Kreistag vor

„Ich freue mich besonders, dass wir in der zugegebenermaßen – und das gilt nicht nur für uns, sondern für alle Gruppierungen – herausfordernden Aufgabe 60 Kandidatinnen und Kandidaten für ein politisches Ehrenamt zu finden, eine Liste zusammengestellt haben, die jedem gerecht wird“, sagt Keßler. Unter der Maßgabe, dass nicht jeder auf Platz 1 stehen kann, freue sich die Kreivorsitzende umso mehr, dass man nun eine Aufstellung präsentieren könne, die sehr ausgewogen sei. „Wir bieten den Wählerinnen und Wählern eine sehr gute Auswahl an Persönlichkeiten aus dem ganzen Landkreis und noch mehr freut es mich, wenn unsere Kandidatinnen und Kandidaten am Ende das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger geschenkt bekommen und wir gemeinsam die Politik im Landkreis gestalten dürfen,“ betont Martina Keßler in der Mitteilung.

Besonderes Gewicht legte die CSU laut eigener Aussage bei dieser Aufstellung auf die Bedeutung des politischen Ehrenamts. „Angesichts der sinkenden Bereitschaft, sich in der Kommunalpolitik einzubringen, ist es ein starkes Signal, dass wir nicht nur genügend, sondern auch hoch motivierte und engagierte Menschen gefunden haben, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen“, so Keßler.

Angeführt wird die Liste von Landratskandidat Thomas Mack, der auf Platz 1 kandidiert. Der Weicheringer Bürgermeister machte bei der Versammlung der Mitteilung zufolge deutlich, dass er im Falle seiner Wahl ein Landrat für alle Bürgerinnen und Bürger sein möchte – unabhängig von Parteigrenzen.

Kreistagsliste der CSU Neuburg-Schrobenhausen ist „Spiegelbild der Gesellschaft“

„Ein großes Dankeschön gilt Martina Keßler für die Aufstellung der Liste. Es freut mich, dass wir so eine kompetente Mannschaft gefunden haben, die sich in der heutigen Zeit bereit erklärt, für ein Ehrenamt zu kandidieren“, betont Mack. Das gemeinsame Ziel sei es, zum Wohle des Landkreises, der Gemeinden und Städte nach vorne zu schauen, Lösungen zu erarbeiten und eine vernünftige Politik zu gestalten. „Als Bürgermeister musste ich in den letzten 18 Jahren beweisen, dass ich über Parteigrenzen hinweg denken und handeln kann“, wird Mack in der Mittelung zittiert. Das Wohl der Gemeinde, des Landkreises und aller Kommunen stehe für ihn immer an erster Stelle – „und das soll auch so bleiben“.

Die offizielle Nominierung der Kreistagskandidaten und des Landratskandidaten erfolgt bei der Kreisdelegiertenversammlung im Oktober. Die CSU sieht die Listenaufstellung nicht nur als organisatorischen Schritt, sondern auch als Bekenntnis zu Vielfalt, Zusammenhalt und der Stärkung des Ehrenamts im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, heißt es weiter. (AZ)