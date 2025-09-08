Er wollte springen: Diese Neuburgerin hat einem Mann das Leben gerettet

Immer wieder stockt Katharina Gegg, wenn sie von diesem Abend Ende April erzählt. Ihre Augen sind gläsern, ihre Stimme zittrig. Die Neuburgerin atmet tief ein, sortiert sich kurz und geht in Gedanken wieder zurück auf die Brücke, die sich vom Westpark über den Mittleren Ring in München erstreckt. Dort saß sie mit einem Mann, den sie gar nicht kannte, aber den sie ein paar Minuten zuvor davor bewahrt hatte, zu springen und sein Leben zu beenden. Für ihre Zivilcourage wurde die 32-Jährige von der Sendlinger Polizei geehrt, doch sie ist sich sicher: „Jeder würde in einer solchen Situation so handeln.“
Neuburg
