Mobilfunkmast in Rohrenfels: Ein Kompromiss mit viel Bauchschmerzen

Das Handy ist längst das Kommunikationsmittel Nummer eins, viele Menschen würden ohne ihr Smartphone keinen Schritt mehr aus dem Haus gehen. Alle wollen pausenlos erreichbar sein, online einkaufen, informieren sich im Web oder erledigen sogar ihre Bankgeschäfte damit. Wenn dann aber das Netz Lücken aufweist, ist der Aufschrei groß – wie in Rohrenfels spätestens seit den Zehner-Jahren.

