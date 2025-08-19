Icon Menü
Mobilfunkmast in Rohrenfels: Kompromiss zwischen Netzversorgung und Gesundheitsbedenken

Kommentar

Mobilfunkmast in Rohrenfels: Ein Kompromiss mit viel Bauchschmerzen

Rohrenfels bekommt einen Mobilfunkmasten, die Gemeinde gibt grünes Licht - und hat dabei das absolut Mögliche getan, um den auseinander driftenden Interessen zumindest im Ansatz Rechnung zu tragen.
Reinhard Köchl
Von Reinhard Köchl
    Der Rohrenfelser Gemeinderat hat den Bau eines Mobilfunkmasten genehmigt.
    Der Rohrenfelser Gemeinderat hat den Bau eines Mobilfunkmasten genehmigt. Foto: Daniel Karmann/dpa (Symbolfoto)

    Das Handy ist längst das Kommunikationsmittel Nummer eins, viele Menschen würden ohne ihr Smartphone keinen Schritt mehr aus dem Haus gehen. Alle wollen pausenlos erreichbar sein, online einkaufen, informieren sich im Web oder erledigen sogar ihre Bankgeschäfte damit. Wenn dann aber das Netz Lücken aufweist, ist der Aufschrei groß – wie in Rohrenfels spätestens seit den Zehner-Jahren.

