Kran setzt Module aufs Dach des Klinikums: Mehr Platz für Patienten

Er ist gewaltig. 70 Meter ragt der riesige Kran in die Höhe. Nur acht Stück gibt es davon, zwei sind derzeit in Deutschland im Einsatz, einer am Klinikum Ingolstadt. Mit ihm werden Raummodule, die zwischen 10 und 22 Tonnen wiegen, auf zwei Teile des Dachs des Krankenhauses gehoben, um dort jeweils ein weiteres Stockwerk zu schaffen. So entstehen zwei neue Stationen mit insgesamt 40 zusätzlichen Betten. Versorgt werden darin schwerpunktmäßig Patientinnen und Patienten der Wirbelsäulenchirurgie und der Neurochirurgie.

Es sei eine logistische Meisterleistung, die bei diesem Bauprojekt vollbracht werden muss, sagt Sebastian Pelz, Leiter der Abteilung Bau, Technik und Medizintechnik. Die Herausforderung bestünde nämlich vor allem darin, alle Akteure „so ins Einvernehmen zu bringen, damit der Krankenhausbetrieb weiter möglich ist“ und weniger in der technischen Umsetzung. Dabei ist auch die Millimeterarbeit, wie sich beobachten lässt, als der Kranfahrer das Modul ganz langsam auf die Stahlkonstruktion herablässt, die auf dem Dach des Klinikums vorab angebracht wurde, damit das neue Stockwerk nahtlos an das bestehende Gebäude anschließt. Die Notaufnahme, die sich unter der künftigen Modulstation West befindet, muss während der Arbeiten weiter angefahren werden können und auch Rettungshubschrauber müssen weiter landen können.

Für die neuen Modulstationen am Klinikum Ingolstadt wird weiteres Personal eingestellt

Die Montage der Modulstation Ost erfolgte bereits im September, nun ist Modulstation West an der Reihe. Insgesamt handelt es sich um 34 Module auf 1200 Quadratmetern. Die Inbetriebnahme ist für das zweite Quartal 2026 geplant, bis dahin soll auch das zusätzlich benötigte Personal von etwa 30 Pflegekräften und sieben bis acht Ärzten eingestellt sein, berichtet Jochen Bocklet, Geschäftsführer für Finanzen, Infrastruktur und Personal am Klinikum. Im Osten werden dann die Neurochirurgen ihre Arbeit aufnehmen, im Westen die Wirbelsäulenchirurgen. Für die Patienten wird es dort größtenteils Doppelzimmer, aber auch Einzelzimmer geben.

Die Kosten des Bauprojekts belaufen sich laut Jochen Bocklet auf 8,6 Millionen Euro. Die Modulstationen sollen „sehr, sehr lange in Betrieb bleiben“, sagt er. Das Klinikum wird derzeit - und für noch etwa 15 Jahre - generalsaniert. Ob die Modulstationen danach noch gebraucht werden, lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhersehen, so der Geschäftsführer. Der Bau der Modulstationen soll bis Anfang 2026 abgeschlossen sein. Das Aufsetzen der Module dauert zwar nur wenige Tage, doch dann folgt der Innenausbau. Bocklet: „Mit dieser Baumaßnahme erzielen wir in Summe sowohl für die chirurgischen wie auch für die konservativen Bereiche eine Ausweitung der stationären Bereiche, die den Bedarfen der regionalen Entwicklung entsprechen. Und das mit einer modernen baulichen Infrastruktur, die den steigenden Anforderungen der Patientenversorgung gerecht wird.“

So hebt ein 70 Meter-Kran ganze Räume aufs Dach des Klinikums Icon Galerie 18 Bilder Das Klinikum Ingolstadt bekommt zwei neue Stationen. Die Bauweise ist unkonventionell: Ein riesiger Kran setzt Raummodule aufs bestehende Dach auf. Die Arbeit in Bildern.

Das Klinikum Ingolstadt ist kommunaler Schwerpunktversorger der Region 10. Dort werden insbesondere komplexe Krankheiten behandelt. Derzeit verfügt das Klinikum eigenen Angaben zufolge über 800 Betten. 3800 Mitarbeitende versorgen jährlich rund 33.000 stationäre und teilstationäre Patientinnen und Patienten sowie 68.000 ambulante.